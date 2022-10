Mosca accoglie positivamente la proposta di Macron: “Possibile dialogo con il Papa e Usa”

Pubblicità

Durante le tre giorni per la pace organizzata dalla comunità di Sant’Egidio, arriva la proposta di Macron che chiede a Papa Francesco di telefonare a Putin, al patriarca ortodosso Kirill e al Presidente Biden per riuscire ad avviare dei colloqui di pace con Kiev.

Proposta che Mosca sembra non aver del tutto scartato, tanto da essere commentata positivamente dal portavoce del Cremlino Peskov: “Se la proposta è in linea con gli sfori per la ricerca di possibili soluzioni, può essere accolta” dice.

L’idea di coinvolgere anche il Papa, sembra accordare tutti e potrebbe diventare così un primo passo verso una soluzione di pace, anche se non mancano gli attacchi tra i due Paesi in guerra, Infatti, Mosca continua a sostenere che l’Ucraina starebbe pensando di utilizzare armi “sporche”, ovvero contaminate da scorie nucleari. Ipotesi, chiaramente negata da Kiev che invece denuncia l’uso di bombe al fosforo da parte delle truppe russe che starebbero colpendo alcune città ucraine.

