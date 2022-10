Meloni ottiene la fiducia alla Camera con 235 sì. Oggi la votazione al Senato

Pubblicità

Dopo essere stata una giovane deputata, Giorgia Meloni ieri si è presenta alla Camera come premier, emozionata per il suo primo discorso in aula da Capo di Governo, ma sulle spalle il peso di essere la prima donna a ricoprire questo ruolo. Un discorso di oltre un’ora in cui ribadisce fedeltà all’Europa, alle organizzazioni transatlantiche e alla lotta al fianco dell’Ucraina ma assicura: “Non abbiamo bisogno di qualcuno che vigila su di noi”: riferendosi ad affermazioni provenienti da alcuni esponenti europei.

E ancora il caro energia e le bollette tra le prime emergenze da affrontare, mentre sul programma economica traccia le linee di un nuovo patto fiscale, fatto di meno tasse per imprese e famiglie e lotta all’evasione. “Il nostro motto sarà non disturbare chi vuole fare” sostiene, promettendo meno burocrazie con regole certe e chiare.

Si riferisce poi ancora alle donne, rassicurandole di non voler cancellare alcun diritto, sfidando così chi l’aveva attaccata proprio su questo. Un discorso che ha raccolto applausi ma anche la fiducia della Camera con 235 sì, 154 no e 5 astenuti. Oggi la palla passa al Senato.

