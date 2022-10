Lona Lases, C.L.P. «Commissione d’accesso unico strumento per ristabilire la democrazia»

Pubblicità

Oggi, mercoledì 26 ottobre 2022, una delegazione del Coordinamento Lavoro Porfido (C.L.P.) composta da Vigilio Valentini, Graziano Ferrari, Enzo Sevegnani e Walter Ferrari si è incontrata con il dott. Massimo Di Donato, viceprefetto vicario presso il Commissariato del Governo di Trento.

Al centro dell’incontro la questione della delicata situazione del Comune di Lona-Lases dopo il fallimento, per mancata presentazione di liste, dell’ultimo tentativo elettorale.

Il commissario straordinario dott. Federico Secchi aveva indetto un terzo appuntamento elettorale per il prossimo 13 novembre ma anche il tentativo di lista denominato “Comunità del domani” è naufragato, facendo saltare l’appuntamento con le urne.

Un tentativo dal quale il C.L.P. aveva preso le distanze, non fosse altro per le dichiarazioni dei promotori tese ad escludere dal dibattito elettorale le recenti vicende giudiziarie che hanno interessato, non solo la comunità di Lona-Lases, ma l’intera zona del porfido.

«Il nostro intento era quello di evidenziare come l’insediamento di soggetti accusati di legami con la criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista – che hanno condizionato risultati elettorali, rivestito ruoli importanti nell’amministrazione locale e ne hanno condizionato l’operato – richiedesse oggi un intervento da parte del Prefetto» – Spiega C.L.P. in una nota.

E ancora: «Per parte nostra abbiamo anche evidenziato come l’annuncio dato il 25 ottobre della decisione da parte del commissario Secchi, supportato dal presidente della Giunta provinciale Fugatti, di proseguire il suo mandato per effettuare, a maggio del prossimo anno, un quarto tentativo elettorale, sia il segnale di una sottovalutazione dei problemi».

Per il coordinamento lavoro porfido si è evidenziata la necessità che il Prefetto utilizzi le prerogative assegnategli dalla legge, nominando una “Commissione d’accesso”, unico strumento in grado di appurare fino a quale livello il condizionamento operato dai soggetti riconducibili alla criminalità organizzata, interfacciandosi con rappresentanti politici locali e con imprenditori del settore, abbia determinato le attuali difficoltà di questo piccolo comune.

«Il dott. Di Donato ci ha ringraziati per la nostra costante attenzione alla problematica e per il nostro senso civico – continua C.L.P. – sottolineando che il rientro del segretario comunale dott. Galvagni rappresenta senz’altro “un importante presidio per la legalità dell’Ente”. Come già nel precedente incontro, Egli ci ha invitati a partecipare al processo elettorale quale elemento importante per la vita democratica, non considerando che all’interno della comunità ancora operano quei condizionamenti ai quali va ascritta la responsabilità della disastrosa situazione, sia dal punto di vista del personale che finanziaria, in cui versa l’Ente comunale».

Il coordinamento mette in chiaro che per una ripresa della vita democratica, non è possibile ignorare la necessità di fare chiarezza su molte vicende affinché tale vita democratica sia sostanziale e non di facciata.

Di Donato ha rassicurato il coordinamento affermando che la documentazione consegnata e le informazioni fornite saranno accuratamente vagliate, ma evidenziando però, che per l’intervento richiesto sono necessari elementi oggettivi.

«Ribadiamo che tali elementi possono essere riscontrati nelle risultanze dell’indagine “Perfido” e nelle prime sentenze ad essa relative. Ci riteniamo comunque soddisfatti dall’attenzione dimostrata in tale incontro dal dott. Di Donato e soprattutto dall’aver Egli affermato che “l’attenzione che verrà posta è molto alta ed ognuno deve fare la propria parte”, assicurando che non verrà mai meno il “presidio dello Stato” da parte dell’istituzione che Egli rappresenta» – conclude la nota di C.L.P.