Le cerimonie di inizio novembre: ecco tutto il programma

Novembre si apre come da tradizione con la festività di tutti i Santi e con la commemorazione dei defunti, ma anche con le cerimonie ufficiali che fanno memoria delle ricorrenze civili: la celebrazione del 103° anniversario dell’entrata delle truppe italiane in Trento e la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Ecco il programma completo:

Martedì 1 novembre alle 14 Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi, davanti alla Chiesa del Redentore nel quadrante nord del Cimitero civico di Trento;

Mercoledì 2 novembre cerimonia in onore dei Caduti;

– ore 10.15 deposizione corone presso le lapidi a Palazzo Thun in ricordo dei caduti

– ore 10.30 deposizione corone presso il monumento ai caduti di Piazza della Portela;

– alle 11 Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi, all’aperto davanti al Sacrario militare Italiano;

Giovedì 3 novembre alle 15, celebrazione del 104° anniversario dell’entrata delle Truppe italiane in Trento, presso la Fossa dei Martiri al Castello del Buonconsiglio, deposizione corone, alzabandiera;

Venerdì 4 novembre “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”

– ore 10 Piazza Santa Maria Maggiore inizio cerimonia

– 10.15 alzabandiera

– 10.30 saluto delle Autorità.

Al termine della cerimonia verranno consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana; in caso di maltempo la consegna avverrà nel salone di rappresentanza di Palazzo Geremia, in via Belenzani 20.

