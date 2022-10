La democrazia della lingua italiana e della sua grammatica

Pubblicità

Egregio Direttore,

mentre la maggior parte dei cittadini italiani è alle prese con bollette impagabili, centellina luce domestica, riscaldamenti, carburanti e spesa alimentare, praticamente tutto, in questo disgraziato Paese c’ è chi, dall’alto della sua grassa posizione neoborghese, accaparrata dopo decenni di dittatura radical chic della sinistra in posti apicali, pontifica su diritti messi in pericolo, peraltro da chi non ha nemmeno iniziato ad esercitare il potere accordatogli dalle urne e dalla Costituzione.

Tra questi diritti messi in pericolo anche il preteso diritto al massacro della lingua e della grammatica italiana.

Abbiamo tutti assistito negli ultimi anni a forzature grammaticali semplicemente ridicole, quale il piegare a tutti i costi al femminile sostantivi consolidatamente declinati al maschile, non tanto per puro maschilismo, quanto per indicarne la funzione, storicamente ricoperta dal maschio. Tanto per intenderci il sostantivo “presidente” viene storicamente declinato al maschile, esattamente come il sostantivo “partoriente” viene declinato al femminile. Niente di strano e niente di discriminatorio. E’ così e basta.

E nulla è servito il timido e maldestro tentativo dell’ Accademia della Crusca di assecondare gli storpiatori, per mero quieto vivere proprio cioè pena il taglio dei fondi da parte delle sinistre allora dominanti, nel consentire la declinazione di termini, storicamente e grammaticalmente maschili, al femminile, con risultati assai ridicoli e cacofonici.

Addirittura taluni si sono spinti a pretendere di introdurre nella grammatica italiana persino la declinazione neutra con la ridicolaggine della schwa ( in italiano corretto: scevà ), nel tentativo di riportarci all’ odiato ( da loro ) greco ed al latino, introducendo un genere “neutro” inesistente nella lingua italiana. Senza sapere, da perfetti ignoranti e saccenti, che la scevà in linguistica indica altro e cioè, dal sanscrito in poi sino ad alcuni dialetti italiani, non la soppressione del genere ma di un suono, sia esso consonante o vocale….. .

Ben venga dunque il concreto altolà posto dal Presidente del Consiglio Meloni, che ha riportato la questione ( inesistente ) ai suoi corretti termini grammaticali e democratici, peraltro non colti in Rai e a La7, tanto sono abituati nel seguire docilmente le veline dei loro commissari politici.

Ed il grottesco della faccenda è che soggetti, quali la Boldrini e la Murgia, invece gioire per il primo Presidente del Consiglio donna della storia italiana, rosicando, la accusano di maschilismo, proprio loro, femministe al caviale, che pretendono di abolire i generi, anche il loro, persino nella grammatica, per sostituirli con un genere neutro inesistente, nel disperato tentativo di trasformare l’italiano di Dante e Manzoni, democratico e frutto dell’ apporto di tutti, in una inquietante neolingua orwelliana in linea con il loro incubo di società monopartitica, monoconformistica, controllata da un pensiero unico calato dall’ alto.

Avv. M. Stefano Sforzellini – Trento

