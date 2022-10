Katharsis 2022: appuntamento al 29 ottobre con “il giardino delle delizie flautistiche”

Pubblicità

Pubblicità



Il programma presentato da Giorgio Matteoli al flauto dolce e Stefano Palmidessi alla chitarra rappresenta un percorso a ritroso nel tempo tra musica del Barocco avanzato e primo Seicento.

Inizia con una sonata per flauto dolce e basso continuo del compositore barocco napoletano Francesco Mancini, per terminare con le note variazioni sul tema di Greensleeves (a firma di un compositore anonimo del Seicento).

Di Francesco Mancini, Matteoli per primo ha inciso l’integrale dei concerti per flauto ed archi nel 1995, ricavandone una segnalazione da parte della rivista di critica discografica FANFARE come una delle migliori incisioni al mondo di musica classica per quell’anno.

Il concerto, tra brani di Bach, Haendel, Telemann, Van Eyck e Leopold Weiss, è anche il pretesto per mostrare e far ascoltare al pubblico diverse taglie e tipologie di flauto dolce.

Questo concerto intende illustrare appieno le capacità tecniche ed espressive di questo strumento: benché sia da tempo rientrato anche nei conservatori italiani, oggi il flauto dolce è da noi purtroppo ancora inspiegabilmente relegato (in una sua versione didattica semplificata) a ruolo di balocco nella scuola media.

In realtà si tratto di uno strumento nobilissimo, dalle antiche origini, principe della famiglia dei fiati fino a tutto il Seicento e i primi due decenni del Settecento, poi soppiantato dal flauto traverso ed infine ingiustamente del tutto negletto e dimenticato.

IL GIARDINO DELLE DELIZIE FLAUTISTICHE – CONCERTO BAROCCO

Giorgio Matteoli, flauto dolce; Stefano Palmidessi, chitarra

Musiche di Mancini, Telemann, Haendel, Bach, Van Eyck

Sala SOSAT, Via Malpaga 17, Trento

Ingresso gratuito – Offerta libera – Prenotazione consigliata [email protected]