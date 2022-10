Il Viminale vieta l’ingresso a due navi Ong con a bordo 300 migranti

Pubblicità

Subito al lavoro il governo di Giorgia Meloni che fra i punti programmatici ha messo fra la priorità il blocco degli sbarchi clandestini. Nel discorso alla camera ieri la nuova premier ha chiarito che «Basta partenze illegali, bloccheremo gli sbarchi clandestini».

Ieri il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, (foto) ha infatti emanato una direttiva ai vertici delle forze di polizia e della capitaneria di porto perché informino le articolazioni operative che “il ministero degli Affari esteri, con note verbali alle due ambasciate degli Stati di bandiera (Norvegia e Germania), ha rilevato che le condotte delle due navi Ocean Viking e della Humanity One in navigazione nel Mediterraneo non sono in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale”.

Il ministro dell’interno che aveva collaborato con Salvini per i decreti sicurezza aveva anticipato alcuni giorni fa la ricetta per affrontare l’emergenza migranti.

“Dobbiamo continuare a riaffermare l’esigenza che i flussi migratori devono essere affidati all’intervento degli Stati e alla loro capacità di governare questo fenomeno, e non all’azione dei trafficanti e neanche a quella dello spontaneismo sia pur umanitario”, aveva detto il neo ministro dell’Interno, in una intervista al Messaggero. “Insisto sull’indispensabilità che i flussi vengano governati dagli Stati”.

Ecco perché le navi Ong rischiano lo stop – Il passaggio delle navi Ong nelle acque territoriali italiane potrebbe essere considerato “pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero”.

E’ quanto si legge nell’articolo 19 della Convenzione internazionale delle Nazioni unite sul diritto del mare, citato nella direttiva del ministro Piantedosi.

Secondo la Convenzione, “le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale”. Ed il passaggio è inoffensivo “fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero”.

Queste ultime condizioni si verificano se la nave in questione è impegnata in alcune attività, tra cui: “Il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero”. La direttiva rispecchia quella analoga emanata dall’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel marzo 2019.

In queste ore due Ong, la Ocean Viking e l’Humanity I battenti bandiera Norvegiesi e Tedesca sono bloccare al largo di Lampedusa. A tutte e due per il momento è stato fatto divieto di approdo ai porti italiani.

Le due Ong sono impegnate del salvataggio di circa 300 migranti.

Dopo il chiarimento del Viminale, Matteo Salvini ha esultato: «Bene l’intervento del ministro a proposito di due Ong: come promesso, questo governo intende far rispettare regole e confini».