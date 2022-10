Delegazione di docenti trentini in visita a Strasburgo

Pubblicità

Pubblicità



Europäische Werte – Menschenrechte und ihre Umsetzung (Valori europei – i diritti umani e la loro attuazione) è questo il titolo di un corso di formazione che si è tenuto a Strasburgo, a cui hanno partecipato nei giorni scorsi alcuni insegnanti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del Trentino e del Land Tirolo.

Per la Provincia autonoma di Trento sono stati selezionati sette docenti di diverse istituzioni scolastiche con una competenza certificata in lingua tedesca. Gli aspetti organizzativi del corso e della trasferta per i docenti trentini, sono stati curati dal Servizio istruzione della Provincia.

Le 4 giornate formative sono state precedute da un seminario online durante il quale gli insegnanti trentini e tirolesi hanno potuto approfondire tematiche inerenti le istituzioni europee e i diritti all’interno dell’Unione.

Pubblicità Pubblicità

Durante la loro permanenza a Strasburgo i partecipanti si sono potuti confrontare con il vicepresidente del Parlamento europeo Othmar Karas, con alcuni funzionari del Consiglio d’Europa riguardo i diritti umani, con una collaboratrice dell’ombudsman – figura che indaga sulle denunce di cattiva amministrazione ed esamina problemi sistemici di più ampia portata con le istituzioni dell’UE – oltre che con Gabriele Kuscsko-Stadlmayer, giudice presso la Corte di giustizia europea per i diritti umani.

Il corso ha rappresentato un’opportunità di grande valore formativo e umano, anche grazie alla presenza di Eva Lichtenberg, ex europarlamentare austriaca, che con dedizione ed entusiasmo ha guidato il gruppo di docenti trentino-tirolesi nell’esperienza a Strasburgo, trasmettendo le sue conoscenze in maniera appassionante e coinvolgente. Il percorso di formazione ha inoltre rafforzato il legame tra docenti trentini e tirolesi, facendo nascere progetti di cooperazione tra alcune scuole dei due territori.

Le competenze acquisite dai partecipanti e i diversi argomenti trattati durante il corso saranno la base per la creazione di alcune unità didattiche di apprendimento in lingua tedesca inerenti la disciplina “educazione civica e alla cittadinanza”, che saranno messe a disposizione di tutti i docenti della scuola trentina.

Pubblicità Pubblicità