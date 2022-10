CUB e UniAMOci Trentino APS: Presidio davanti UPIPA, basta limitazioni, si torni alla libertà di visita

Pubblicità

Dopo più di 2 anni di limitazioni al diritto di visita, con gli ospiti delle RSA che hanno visto pesantemente limitato il loro diritto ad intrattenere relazioni coi propri famigliari, arrivando anche all’aberrazione di anziani morti in solitudine o con un solo figlio accanto (una scelta drammatica), e davanti ad un regolamento provinciale risalente ormai ad aprile, che nonostante sia terminato ufficialmente lo Stato d’Emergenza nazionale persevera nel limitare il diritto di visita in ospedali e RSA, CUB e UniAMOci Trentino APS chiedono fortemente che si ritorni alla libertà di visita nelle strutture sanitarie, senza obblighi di green pass o tamponi (che il personale da tempo non è più costretto a presentare).

E’ ormai evidente che nonostante le misure tentate, i virus continuano a girare nelle strutture – si legge nelle rivendicazioni. Risulta assurdo dunque perseverare nelle limitazioni e nelle distinzioni crudeli fra persone vaccinate e non vaccinate, col personale non vaccinato tutt’ora sospeso fino al 31 dicembre nonostante le carenze di personale, e ospiti e famigliari non vaccinati costretti a vedersi solo all’aperto, con la brutta stagione che avanza.

CUB e UniAMOci Trentino APS chiedono un ritorno alla normalità dopo la dichiarazione alla Commissione Europea del 10 ottobre della dirigente Pfizer Janine Small secondo cui il vaccino Pfizer non è stato testato rispetto al contagio prima di essere messo sul mercato, e di fronte a nuove varianti che hanno reso ormai il Sars-COV-2 un virus endemico, ad alta contagiosità ma bassissima mortalità, mortalità che peraltro colpisce in larghissima parte persone vaccinate, come mostrano i bollettini quotidiani dell’APSS (anche oggi 24/10 un morto, vaccinato).

Ricordano anche che il regolamento prevede ancora che, a partire dai 6 anni di età, a chi è provvisto solo di green pass base siano consentite solo visite in spazi/locali esterni agli ambienti di vita e convivenza dei residenti, e che i coordinatori sanitari possano introdurre restrizioni aggiuntive (punitive) rispetto alle visite per i residenti che hanno liberamente scelto di non completare il ciclo vaccinale con l’ultimo aggiornamento.

Sono inoltre possibili ulteriori limitazioni in caso di focolai, nel corso dei quali quasi sempre gli anziani malati vengono relegati in camera, in un momento nel quale più avrebbero bisiogno dell’assistenza di un famigliare per dissetarsi costantemente, usare i servizi senza necessità di catetere, essere imboccato evitando il sondino nasogastrico.

«Noi crediamo fortemente che tutto ciò sia contrario alla dignità umana. Le visite tornino libere! Per questo, dopo i presidi davanti a Ordine dei Medici e degli Infermieri, saremo davanti a UPIPA in Via Sighele 18 mercoledì 26 ottobre dalle 10 alle 13. “La salute è uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” – OMS»

