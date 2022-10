Cristina Pernici Rigo: i complimenti dell’amministrazione

Pubblicità

Pubblicità



Il sindaco Alessandro Betta e gli assessori Dario Ioppi e Gabriele Andreasi hanno ricevuto nel primo pomeriggio di martedì 25 ottobre in municipio Cristina Pernici Rigo, premiata dalla Federazione internazionale degli scacchi quale miglior organizzatrice donna del 2022, per esprimerle i complimenti ufficiali dell’amministrazione comunale.

Organizzatrice internazionale di eventi scacchistici dal 1994, dal 1996 organizza il Festival scacchistico internazionale Open Città di Arco, uno dei più importanti in Italia, la cui 44ª edizione si è tenuta al Casinò municipale dall’8 al 16 ottobre.

Nell’ambito della sua vasta attività internazionale, lo scorso 5 agosto a Chennai in India ha ricevuto dalla Fide il riconoscimento di miglior organizzatrice donna, nell’ambito degli speciali premi (Awards) assegnati a donne che operano nel mondo degli scacchi, che la Fédération Internationale des Échecs ha voluto assegnare in un anno, il 2022, che ha dedicato alla donna.

Pubblicità Pubblicità

Undici erano le categorie in cui individuare la donna che meglio si era messa in luce: arbitra, allenatrice, istruttrice, organizzatrice, influencer/commentatore/star dei social media, fotografa, politica, miglior giocatrice del 2021, leader di progetti sociali, portatrice di disabilità e dirigente. Cristina Pernici Rigo, che è anche arbitro interazionale di scacchi, ha ottenuto il riconoscimento quale «Outstanding chess organizer» (eccezionale organizzatrice di scacchi) grazie alla sua professionalità ed esperienza, ben note e apprezzate in tutto il mondo.

«A nome dell’Amministrazione del Comune di Arco –recita la lettera firmata dal sindaco e dall’assessore allo sport Ioppi, consegnata a Cristina Pernici Rigo assieme a un mazzo di fiori e ad alcuni omaggi- un sentito ringraziamento a te Cristina, per il tuo impegno e la professionalità con la quale in questi anni hai fatto crescere e apprezzare il mondo degli scacchi sul nostro territorio, riuscendo a fare crescere in modo importante e riconosciuto da tutti anche il nostro appuntamento annuale, il festival scacchistico Città di Arco, giunto quest’anno alla 44ª edizione.

Professionalità e impegno al servizio di questa disciplina, che ti hanno portata a ricevere un importante premio da parte della Fide, unico al mondo per questo sport, ovvero quello di “Eccezionale organizzatrice di scacchi 2022”. Sicuri che sia il giusto valore e riconoscimento al tuo lavoro, ti ringraziamo nuovamente e ti auguriamo un futuro ancora pieno di soddisfazioni personali».

Pubblicità Pubblicità



Nel complimentarsi, sindaco e assessore allo sport hanno spiegato a Cristina Pernici Rigo che l’amministrazione ci teneva a organizzare un momento ufficiale in cui non solo complimentarsi dell’importante e prestigioso riconoscimento, ma anche ringraziarla dell’attività organizzativa svolta ad Arco, che da anni è diventata un punto di riferimento nell’ambiente internazionale degli scacchi.

«Per me ricevere questo riconoscimento è stato una sorpresa –ha commentato Cristina Pernici Rigo– e una gratificazione davvero enorme. Significa essere riconosciuta come la migliore di tutte le federazioni del mondo. Un risultato davvero importante».