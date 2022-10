WhatsApp down in Italia e in mezza Europa

Stamattina WhatsApp è down in buona parte di Italia. Oggi 25 ottobre 2022 WhatsApp ha smesso di funzionare verso le 09:00 di mattina e al momento in cui scriviamo non sembra che abbia ancora ripreso il suo corretto funzionamento.

Il servizio di messaggistica verde sembra essere completamente offline, con l’impossibilità di inviare e ricevere messaggi o di configurare la versione browser di Whatsapp tramite il menù dei dispositivi collegati.

Pubblicità Pubblicità

Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente. Il 24 ottobre, coincide con quella che WhatsApp aveva indicato per dire ufficialmente addio ad alcuni vecchi dispositivi che non sono più in grado di supportare l’applicazione.

In particolare, per quanto riguarda gli iPhone, non potranno più sfruttare WhatsApp i telefoni aggiornati alle versioni iOS 10 e iOS 11 (per esempio i modelli iPhone 5 o iPhone 5c), mentre per quanto riguarda Android, bisogna avere almeno la versione 4.1.

La coincidenza fa pensare: è possibile che l’aggiornamento del software abbia provocato qualche problema e dunque, di conseguenza, un «down» su tutti i dispositivi? Ancora non ci sono conferme ufficiali da parte di WhatsApp, ma sembra comunque che il problema non abbia colpito solo l’Italia e l’Europa ma buona parte del mondo. In Trentino i disservizi sono iniziati verso le 9.30 anche nella versione desktop.