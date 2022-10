Varone: tra Via Venezia e Via Pasina oltre 100 auto contromano al giorno

Pubblicità

Tra luglio ed agosto 2022, le modifiche alla viabilità volute dalla giunta Santi hanno portato a registrare oltre 100 veicoli di media al giorno in contromano nel senso unico che da via Venezia andava verso Via Pasina a Varone. (QUI link)

Il picco è stato raggiunto il 5 luglio quando 154 veicoli hanno imboccato la via contromano. Poco più di un mese dopo, il 7 agosto, la minima con “solo” 68 passaggi.

I dati sono stati basati sui rilevamenti effettuati in estate dagli uffici della Provincia.

“Nell’ambito del progetto generale per il graduale adeguamento e rinnovamento delle strade urbane esistenti, l’Amministrazione Comunale intende procedere anche con una riorganizzazione della viabilità della Frazione di Varone con riferimento alla Via Cartiere, Via Venezia e alla parte terminale di Via Pasina. L’obiettivo principale è quello di ridurre il traffico, la velocità dei veicoli in transito e individuare dei percorsi pedonali. Nello specifico si procederà con la realizzazione di speed table (sopraelevazione di alcuni tratti della sede stradale) e al rifacimento dell’intera segnaletica. In questa prima fase sperimentale si procederà ad una parziale riorganizzazione del trasporto pubblico nonché all’istituzione di sensi unici in direzione “a scendere”, intervallati da un tratto intermedio a doppio senso. I lavori e la fase sperimentale avranno inizio lunedì 27 giugno 2022” era possibile leggere in un volantino del Comune di Riva del Garda.

I cittadini di Varone – ancora in estate – si erano aspramente lamentati: su circa 1.600 metri di strada la viabilità cambia infatti 4 volte. A nulla sono valse le proteste: il confronto tra giunta e cittadini sembra non arrivare mai. Intanto il tempo passa e lo scontento aumenta.



