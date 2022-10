Torna il degrado al Centro Europa: «Com’è possibile nel 2022 a Trento vivere una situazione del genere»

Pubblicità

Torna il degrado al Centro Europa di Trento. Il nostro giornale dopo molte segnalazioni si era già occupato del problema. Il posto infatti era ostaggio delle presenza di persone senza fissa dimora le quali “pernottavano” nei portici coperti attorno all’edificio del Centro Europa di Trento

Molti anche allora i tossicodipendenti, che ogni giorno terrorizzavano i passanti e i dipendenti provinciali che lavorano nella struttura con minacce e insulti. In un caso alcuni di loro avevano anche urinato sulle finestre degli uffici provinciali.

Questa volta a segnalare purtroppo la stessa situazione è una giovane imprenditrice trentina. «Ho aperto la mia attività a Trento città da febbraio e da allora mi trovo a vivere una situazione poco piacevole nel parcheggio nel quale ho dovuto fare l’abbonamento per la macchina» – scrive l’imprenditrice.

Il parcheggio in questione è appunto come detto il Centro Europa, proprio sotto al palazzo della Provincia. «Quasi tutti i giorni trovo siringhe, fazzoletti, deiezioni umane – aggiunge la donna – a volte ho addirittura incontrato questi personaggi, che fanno abuso di droghe e per mia fortuna si sono sempre dileguati in fretta appena scorgono la mia cagnolina. (che è sempre con me.)»

Nonostante le numerose segnalazioni pare che la cosa non cambi. «Ora che si avvicina il periodo invernale mi sento sempre meno sicura e nonostante le mie segnalazioni al custode del parcheggio ed una segnalazione al 112 la situazione non è cambiata. Sono preoccupata e vivo con grande ansia il percorso verso il parcheggio, tutto questo proprio sotto al naso della Provincia. Mi chiedo come sia possibile nel 2022 a Trento vivere una situazione del genere» – Conclude l’imprenditrice.

Purtroppo la città di Trento non è nuova ad esempi di degrado come quello riportato ben noto di Piedicastello denunciato dal nostro giornale alcune settimane fa.

