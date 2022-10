Sondaggio Mentana: nuovo boom per fratelli d’Italia, Pd e Lega fermano la discesa

Pubblicità

Pubblicità



Nuovo appuntamento ieri, lunedì 24 ottobre, con il consueto appuntamento legato al sondaggio SWG, mostrato da Mentana nel corso del suo TgLa7. Nel sondaggio assistiamo alla continuità dell’effetto delle urne: continua infatti la scalata di Fratelli d’Italia che in una sola settimana guadagna uno 0,9% di consensi.

Fermano la propria caduta libera il PD fermandosi al 17% e la Lega che dopo numerose settimane recupera uno 0,1%. Ad oggi l’alleanza di centro destra a distanza di un mese dal risultato delle urne guadagna qualche ancora qualcosa.

In calo invece per la prima volta il movimento cinque stelle che perde lo 0,3% dopo numerose settimane in crescita. Guadagna qualcosa il terzo Polo di Renzi Calenda. In calo invece Forza Italia del 1,3%, gli elettori probabilmente non hanno gradito le parole di Berlusconi nei confronti della premier Giorgia Meloni.

Pubblicità Pubblicità

Interessante verificare le percentuali dei partiti maggiori al 25 ottobre del 2021. Fratelli d’Italia era al 20,7%, il PD al 19,7%, la lega al 19,2%, i cinque stelle al 16,6% e Forza Italia al 6,8%.

Dai numeri è chiaro come la differenza dei consensi positivi di Fratelli d’Italia sia merito di un travaso di voti arrivato dalla Lega. (sotto la differenza tra i due sondaggi ad un anno di differenza)