Sanità, infermieristica e ostetricia: concorsi entro la fine del 2022

I lavori dell’ultima seduta di ottobre del Consiglio provinciale, sono iniziati stamane con la discussione del question time. Il consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Cia (foto) ha chiesto alla Giunta se siano previsti a breve concorsi per direttori e dirigenti delle professioni sanitarie e se sia prevista una espansione di queste posizioni.

L’assessora competente Stefania Segnana ha premesso che la Giunta ha sempre mantenuto una particolare attenzione alle professionalità sanitarie. Quanto al question time, ha chiarito che l’azienda procederà all’indizione dei concorsi e alle selezioni pubbliche nelle aree di infermieristica e ostetricia entro 2022, mentre entro la primavera 2023 si attiveranno le procedure per le strutture complesse.

«Non accuso la Giunta di scarsa attenzione alle professionalità sanitarie – ha replicato Cia – ma l’impressione è che manchi una pianificazione, non direttamente imputabile all’assessora: non si deve attendere che le persone se ne vadano e si creino dei vuoti per indire nuovi concorsi».

