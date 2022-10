Personaggi illustri della Val di Sole: oltre 50 profili nell’ultima pubblicazione del Centro Studi

Pubblicità

Sarà presentata venerdì prossimo, 28 ottobre alle ore 20.30, al Teatro Comunale di Ossana a Fucine, l’ultima pubblicazione del Centro Studi per la Val di Sole dal titolo “Dizionario biografico dei solandri – Volume primo”.

Si tratta della raccolta di oltre 50 profili di personaggi nati in Val di Sole e che nella storia si sono distinti nei diversi campi del sapere, così delle scienze, della letteratura, delle arti, ma anche in quelli militare, della politica, della medicina, della religione…

Il volume si apre con il filosofo Jacopo Aconcio (il cui profilo è stato curato da Pio Dalla Valle) che assieme al grande micologo Giacomo Bresadola (se ne è occupato Udalrico Fantelli) è forse tra le maggiori personalità espresse nei secoli dalla valle.

La sua “teologia della tolleranza”, non certo apprezzata nel ‘500 delle grandi tensioni religiose, è oggi sempre più oggetto di studio per il messaggio di straordinaria attualità.

Il “Dizionario”, curato dagli storici Alberto Mosca e Salvatore Ferrari (autori dei due saggi che fanno seguito alla presentazione di Mauro Pancheri) era stato pensato in prima battuta per la ricorrenza dei 50 anni di fondazione dell’associazione.

Prima una serie di questioni anche di ordine metodologico, poi i due anni difficili della pandemia, di fatto ne hanno causato lo slittamento della stampa sino ad oggi. Lavoro complesso, anche nella realizzazione di un ricchissimo repertorio bibliografico, il volume ha visto la collaborazione di ben 25 autori impegnati nella stesura delle “schede” di ciascun personaggio.

Un territorio piccolo la Valle di Sole, ma che ha espresso straordinarie figure le quali senz’altro sorprenderanno i lettori. E tra questi ultimi vi saranno anche gli studenti delle diverse scuole locali poiché, grazie all’importante sostegno della Fondazione Ugo Silvestri di Malé, l’opera verrà omaggiata in più copie ad ogni istituto scolastico.

Nella serata di presentazione il volume verrà distribuito a tutti i soci presenti in sala e in regola con il versamento della quota sociale. Il volume sarà inoltre messo in vendita per gli interessati al costo di 20 euro.

La serata, copromossa con il Comune di Ossana, è aperta a tutta la popolazione.

