Morte Plotegher: il cordoglio di Fratelli d’Italia, Kaswalder e Valduga. Domani un minuto di silenzio in aula

È morto stamattina all’età di 90 anni Pier Giorgio Plotegher storico esponente della destra trentina. Il 28 aprile del 2022 era diventato il più anziano consigliere d’Italia. È morto nella sua casa di via Cavour, solo poche ore dopo il giuramento del primo governo di destra italiano.

Numerosi i messaggi di cordoglio nel web e da parte di esponenti politici.

«Una perdita per l’intera comunità regionale e per la destra trentina e roveretana, – scrive in una nota il commissario di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì – non aveva mai cessato di imprimere alla sua azione politica la carica di un ragazzo entusiasta. La fedeltà ai principi ed ai valori erano una costante anche quando richiedeva sacrifici. A lui si devono intestare numerose battaglie legate ai problemi quotidiani della comunità con la quale aveva un intenso rapporto. Non aveva mai cessato di stimolare il confronto interno al partito e nel territorio anche negli ultimi anni, sul tema, per esempio della Valdastico come della criminalità e della crisi delle attività commerciali».

E ancora: «Un politico capace di essere in sintonia con la comunità che gli esprimeva fiducia, un capo che poteva contare sulla stima per la sua autorevolezza. Plotegher è stato anche un medico di famiglia molto apprezzato professionalmente e noto anche per il suo impegno nel sociale. Se ne è andato in un giorno significativo: per il Parlamento italiano che proprio oggi si insedia con un discorso della nostra Presidente Giorgia Meloni e l’insediamento del consigliere comunale di Rovereto Giuseppe Di Spirito che subentra al suo posto. Lo piangono ora tutti i vertici del partito, a livello regionale e provinciale, i Gruppi consiliari, i Circoli di tutta la regione e il Commissario di quello di Rovereto. A Piergiorgio Plotegher la testimonianza di piena riconoscenza» – conclude la nota di Urzì.

In apertura di lavori consiliari, domattina, il presidente Walter Kaswalder chiederà ai colleghi un minuto di silenzio per ricordare Piergiorgio Plotegher, il medico e politico di lungo corso scomparso a Rovereto all’età di 90 anni.

«Nella memoria di tutti resterà il suo spirito indomito, la sua incrollabile determinazione e la volontà di presidiare costantemente i problemi del territorio e dei cittadini, così interpretando il suo ruolo di oppositore ai governi locali di centro e centrosinistra» – Scrive il presidente Kaswalder a nome di tutto il Consiglio provinciale porgendo le più sentite condoglianze ai familiari.

Appresa la notizia della scomparsa del Consigliere Piergiorgio Plotegher, il Sindaco Valduga e la Presidente del Consiglio comunale, Cristina Azzolini, hanno espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale di Rovereto: «A nome della Giunta e dell’intero Consiglio comunale, esprimiamo la vicinanza alla famiglia del Consigliere Piergiorgio Plotegher. Ha portato avanti la propria attività nel Consiglio fino all’ultimo, determinato nel difendere le proprie idee. Ne ricordiamo la costanza dell’impegno all’interno della Comunità, come medico e come politico».

