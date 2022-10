Morte Maddalena Urbani, 14 anni di carcere al pusher

Pubblicità

Per la morte di Maddalena Urbani, la 21enne figlia del medico Carlo Urbani che per primo isolò la Sars, è stato condannato a 14 anni di carcere lo spacciatore di origini siriane Abdulaziz Rajab.

Il pusher è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. A causare la morte di Maddalena, avvenuta il 17 marzo 2021 nella casa di Rajab, in zona Cassia a Roma, fu un mix letale di droghe e farmaci.



Lo spacciatore, insieme ad un’amica della vittima, ha avuto oltre 15 ore per chiamare i soccorsi mentre la 21 enne agonizzava ma lo ha fatto solo quando è morta. I giudici della prima Corte d’Assise di Roma, hanno riconosciuto l’impianto accusatorio della procura e disposto una provvisionale di 170mila euro per la madre e il fratello della vittima.

La corte ha invece derubricato in omissioni di soccorso l’accusa per l’altro imputato, Kaoula El Haouzi, amica della Urbani, per la quale sono stati disposti due anni di carcere.

Maddalena era figlia del medico che nel 2003, fu il primo a identificare il virus della Sars, “polmonite atipica” scatenata da coronavirus. Quando Urbani contrasse la Sars aveva 46 anni. Subito si mise in auto-isolamento e grazie alla sua prontezza, lui e altri quattro operatori sanitari furono gli unici decessi per Sars osservati in tutto il Vietnam, che fu il primo paese del Sud Est asiatico a dichiararla debellata.

Morì a Bangkok, dopo 19 giorni di isolamento. Consulente dell’Oms e presidente in Italia di Msf, nel 1999 ritirò a Oslo il Nobel per la Pace per l’impegno dell’organizzazione e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo insignì dell’onorificenza della Gran Croce d’Onore dell’Ordine della Stella d’Italia.

