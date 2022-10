Lona-Lases: il Presidente Fugatti incontra il commissario Secchi e il presidente della Comunità Santuari

Pubblicità

Pubblicità



“Un segnale di vicinanza alla comunità di Lona-Lases e un messaggio di positività per il futuro. Non siamo qui per minimizzare la gravissima vicenda giudiziaria, sulla quale farà il suo corso la magistratura, ma per sottolineare che questa è una comunità che ha gli anticorpi e ha lo spirito per far crescere una proposta amministrativa, da qui alle prossime elezioni che potrebbero tenersi a maggio.

Trovando un Comune che funziona, pronto a recepire le idee di sviluppo per il territorio: un lavoro per il quale ringrazio il lavoro che ha fatto e sta facendo il commissario incaricato, Federico Secchi”.

È il messaggio del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, tornato oggi sul territorio del Comune di Lona-Lases per incontrare il commissario Secchi e il presidente della Comunità di Cembra Simone Santuari.

Pubblicità Pubblicità

Ma soprattutto per ribadire il sostegno concreto della Giunta e dell’Amministrazione provinciale alla realtà che sta affrontando una difficile situazione, a causa del rinvio delle elezioni comunali per l’assenza di candidature.

“Una visita in presenza, come avevo già annunciato al commissario – ha detto Fugatti, parlando della visita decisa appena saputo del rinvio delle elezioni – perché credo che sia giusto ringraziare il grande lavoro svolto dal commissario in questo anno e mezzo. Il Comune si è rianimato in termini di personale e attività”.

Dall’altro, ha continuato il presidente, “questa visita è un modo per dare un messaggio di fiducia nel futuro alla comunità di Lona-Lases e della valle di Cembra: qui c’è un Comune che sta operando. Tutte le tematiche d’interesse per i cittadini vengono portate avanti.

Pubblicità Pubblicità



Questa è una comunità che ha gli anticorpi e può far crescere lo spirito civico, organizzandosi con una proposta amministrativa in vista delle prossime elezioni che potrebbero tenersi nel maggio 2023. Una proposta tra l’altro destinata a trovare un valido interlocutore nella struttura tecnica e amministrativa, con cui attuare gli obiettivi per lo sviluppo del territorio”.

Accogliendo il presidente, il commissario Secchi ha parlato di un “segnale importante di vicinanza alla comunità e di una presenza che conferma il sostegno, mai mancato, da parte della realtà provinciale, così anche delle altre istituzioni, dal Consorzio dei Comuni alla Comunità di valle”. Qui l’intervista al Commissario Secchi.

A nome dell’intera comunità della val di Cembra, il presidente Simone Santuari ha evidenziato il lavoro svolto fatto in collaborazione con la gestione del Comune di Lona-Lases “su tutta una serie di temi, dalle politiche sociali a quelle ambientali, un’attività a contatto con il territorio e con il resto della valle, per la quale abbiamo sempre trovato grande disponibilità”.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità