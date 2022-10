Incidente tra Dermulo e Sanzeno: 18 enne trasportato al Santa Chiara

Pubblicità

Nella serata di ieri – lunedì 24 ottobre – è stato segnalato un violento scontro tra un’auto ed una moto sulla strada statale 43 dir, tra Dermulo e Sanzeno, in Val di Non.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una moto e un’auto si sono scontrate facendo cadere rovinosamente a terra il giovane centauro, un ragazzo di 18 anni.

Immediato l’arrivo dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza. Attivato anche l’elisoccorso, ma a causa del forte maltempo che ha colpito la zona l’elicottero non è potuto partire. Al suo posto è partita un’auto medica con a bordo l’equipe sanitaria che ha prestato le prime cure al giovane ferito.

Sul posto – in supporto al personale sanitario – anche le squadre dei vigili del fuoco di Taio con i colleghi di Sanzeno che si sono occupati della viabilità della strada nel frattempo rimasta chiusa per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza l’area.

A ricostruire la dinamica di quanto accaduto saranno i carabinieri della compagnia di Cles. Il giovane, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato al Santa Chiara di Trento. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso avrebbe riportato traumi di media gravità.

Sempre lunedì 24 ottobre, ma poco prima delle 18, sulla SS43 della Val di Non è avvenuto uno scontro frontale tra due auto alla diga di Santa Giustina (QUI link).