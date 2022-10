Cucina, ricette: speciale Zucca e Halloween

Pubblicità

Pubblicità



A differenza di altri prodotti che vengono utilizzati molto spesso, la zucca viene generalmente usata solo ad ottobre e quasi sempre associata ad Halloween.

Povera zucca, bistrattata e accompagnata quasi sempre al risotto, cerchiamo di darle un pò di importanza. Quindi conosciamola meglio e iniziamo parlando delle sue proprietà e caratteristiche.

Dietetica e disintossicante deve il suo colore arancione al betacaronete che l’organismo trasforma in vitamina A, un potente antiossidanti in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi che riducono l’invecchiamento cellulare.

Pubblicità Pubblicità

Mangiare regolarmente la zucca aiuta a contrastare la formazione di rughe e la tendenza della pelle al seccarsi, mantenendola giovane elastica luminosa.

La zucca è ipocalorica e priva di grassi, ha un alto potere saziante perché è ricca di fibre. Altamente digeribile, aiuta l’organismo a depurarsi eliminando i liquidi in eccesso, quindi combatte la formazione di cellulite.

Dal fruttivendolo o al supermercato troverete vari tipi di zucche, piccole e cilindriche dalla scorza beige striata, oppure quelle grandi e rotonde, dalla buccia sottile e la polpa croccante.

Pubblicità Pubblicità



Per pulirla prendere un coltello e tagliate in due parti, eliminate tutti i semi e i filamenti presenti; successivamente tagliare la zucca ulteriormente in parti più piccole, eliminare la buccia e prelevare solamente la polpa.

A questo punto cuocere a piacere. Perfetta per risotti, creme, puree, pane e dolci. Si può preparare un menù intero con un solo ingrediente.

E che dire di Halloweeen? Una festa che io non sento particolarmente ma ogni anno preparo qualcosa. Solitamente dolci per i miei ragazzi ma quest’anno ho deciso di cambiare.

Quindi per la gioia di tutti gli amanti del salato pizzette mostruose e scopette della strega.

Trofie al forno con crema di zucca e salsiccia



500 gr di trofei

400 gr di zucca

750 ml di latte

75 gr di burro

75 gr di farina

300 gr salsiccia

150 gr scamorza

30 gr parmigiano reggiano

Noce moscata

Pepe nero

sale

Per prima cosa ripulire la zucca dalla buccia e dai filamenti quindi tagliare la polpa a tocchetti e lessare per 15 minuti. In una padella preparare la besciamella secondo la ricetta classica; a fine cottura aggiungere la zucca e frullare. Cuocere le trofei in abbondante acqua salata per non più di due minuti, quindi scolare e tenere da parte.

In una padella rosolare la salsiccia privata dal budello, sbriciolarla con una forchetta e a fine cottura proseguire con le mani (da cotta è più facile). Lasciar intiepidire mentre si taglia il formaggio a cubetti.

A questo punto condire la besciamella con la salsiccia e il formaggio, ricordandosi di tenere da parte qualche cucchiaio. Aggiungere la pasta quindi trasferire il tutto in una pirofila, livellare e coprire la superficie con la besciamella rimasta, il parmigiano grattugiato e una spolverata di pepe. Cuocere in forno preriscaldato per 15 minuti a 200 gradi; a cottura ultimate estrarre dal forno e gustare.

Polpette di zucca

600 gr di zucca

Sale

Rosmarino

prezzemolo

60 gr pangrattato

50 gr parmigiano

1 uovo

Formaggio

Pangrattato

Per preparare questo piatto iniziare tagliando la zucca a fette, disporle su una teglia coperta di cartaforno e cuocere per 30 minuti a 200 gradi. A cottura ultimata schiacciare la zucca, aggiungere tutti gli altri ingredienti e mescolare amalgamando bene.

Se il composto risulta troppo molle aggiungere altro pangrattato. Quando avrete raggiunto la consistenza adatta, formare delle palline con le mani, ripassare velocemente le polpette nel pangrattato quindi cuocerle pochi minuti in padella, finché non sono croccanti e dorate

Pizzette Ragno

Per l’impasto

500 gr di farina

1 bustina di lievito

1 cucchiaino di sale

4 cucchiaio di olio

Per la farcitura

mozzarella

Olive nere

Passata di pomodoro

In una terrina mettere la farina setacciata con l’aggiunta di lievito, il sale e l’olio. Aggiungere mano a mano l’acqua ed impastare con le mani fino ad ottenere una palla elastica che deve riposare per 3-4 ore. Trascorso il tempo necessario per la lievitazione stendere su un piano infarinato e con l’aiuto di un coppapasta ricavare dei cerchi.

A questo punto sistemarli su una teglia ricoperta di carta forno e coprire ogni dischetto con uno strato di passata di pomodoro e qualche cubetto di mozzarella. Tagliare le olive a metà; una servirà per il corpo l’altra andrà tagliata a listarelle sottili per creare le zampette. Sistemare il ragno sulle pizzette e infornare 10 minuti in forno preriscaldato a 200 gradi

Scopette di Halloween

10 stick salatini

10 fette di formaggio 10×10

10 fili di erba cipollina

Iniziate dividendo le fette di formaggio a metà, incidere con un coltellino delle strisce lungo il lato lungo lasciando intero 1 cm. Arrotolare il formaggio sul bastoncino senza stringere troppo e facendo in modo che le strisce rimangano verso il basso per formare la scopa.

Fermare con l’erba cipollina e chiudere con un nodino. Le scopette sono pronte per essere divorate.