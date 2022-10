Crematorio Trento: quasi 2.800 cremazioni nel primo anno di attività

Pubblicità

Pubblicità



Sono stati presentati oggi i dati del primo anno di attività del tempio crematorio di Trento. Terminati i lavori del marzo dell’anno scorso, la prima cremazione fu eseguita il 29 settembre 2021; la struttura occupa circa 1.000 metri quadrati nel quadrante sud del cimitero di cui la metà aperti al pubblico con due sale del saluto ciascuna con 24 posti a sedere, dove, mediante monitor, si può assistere all’avvio della cremazione e attenderne la fine.

I numeri – da ottobre 2021 a settembre 2022 – segnano cremazioni previste 2230 – effettuate 2797 (+ 25%); fatturato previsto 870mila euro – realizzato 1.590.000 euro. Le imprese di pompe funebri accreditate sono 44 di cui 37 trentine e 7 da fuori provincia.

Le cremazioni di residenti nel comune di Trento sono state 814. 1.633 invece quelle della Provincia di Trento (escluso il Comune) e 350 da fuori provincia.

Pubblicità Pubblicità

Sul totale dei decessi sono state fatte cremazioni per il 70% nel Comune di Trento e il 57% (al 31/12/2020) nella Provincia di Trento

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, è operativo un sistema di filtrazione ed abbattimento polveri, di depurazione dei fumi a secco e di controllo e analisi in continuo dei parametri di combustione, emissione e polverizzazione delle ceneri. Viene quindi garantito il rispetto delle più recenti normative applicabili all’incenerimento dei rifiuti non pericolosi e alle emissioni in atmosfera; è previsto il riutilizzo dell’energia termica per alimentare gli impianti interni e le attrezzature cimiteriali. I costi del servizio sono: cremazione adulti 390 euro – cremazione resti mortali 330 euro – Sala del saluto 34 euro – Giardino delle rimembranze 103 euro.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità