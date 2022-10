Come mantenere le articolazioni in salute

Pubblicità

Con l’avanzare dell’età, i problemi articolari diventano più che un semplice, mentre si va incontro a un dolore cronico che compromette anche le più semplici attività quotidiane.

Quando il dolore alle articolazioni persiste è giunto il momento di correre ai ripari.

Per proteggere le articolazioni in maniera naturale si può agire su due fronti: con gli alimenti per rinforzare le articolazioni e proteggerle dal deterioramento oppure attraverso alcune attività che allontanano il rischio di problemi articolari.

Gli alimenti amici delle articolazioni – Quali sono gli alimenti da mangiare per avere delle articolazioni sempre in salute? Tra i consigli dei nutrizionisti, annoveriamo il salmone, fonte di proteine nobili, Omega 3 (che svolge una potente azione antiossidante) e vitamina D. Tra le buone abitudini a tavola per rinforzare le nostre articolazioni troviamo: l’aloe vera, che svolge un’importante azione protettiva sulle articolazioni, e le verdure che fanno parte della famiglia delle Crucifere e delle Liliacee.

Via libera, dunque, a cavoli, broccoli, asparagi, cipolla e porro. Ottimi per il magnesio anche alcuni legumi, come i piselli, e la frutta secca, contenente silicio, che rinforza ossa, articolazioni e cartilagine.

Non dimentichiamo l’importanza dell’acqua: idratarsi in modo corretto fa molto bene alle articolazioni. Esistono in commercio dei coadiuvanti, ovvero degli integratori alimentari a base di sostanze naturali che possono migliorare le articolazioni. Tra questi, citiamo Movardol Forte di Leonardo Medica, tra i migliori per ridurre il rischio di degenerazione delle articolazioni.

Attività fisica per le articolazioni – Qualsiasi siano le proprie esigenze individuali, una sana attività fisica non può che fare bene allo stato di salute delle articolazioni e dell’organismo in generale. Tuttavia, prima di intraprendere qualsiasi attività motoria, è il caso di consultare un medico.

Per avere articolazioni forte e sane, consigliamo di praticare uno di questi sport: Ginnastica posturale che tonifica i muscoli, rilasciando le tensioni nervose e lo stress dalle articolazioni; Jogging e camminata: sicuramente l’attività con più benefici per la salute, completa e benefica anche per l’equilibrio psico-fisico e Nuoto, per le articolazioni più sofferenti, il nuoto e tutte le attività in acqua sono un ottimo modo per mantenere la mobilità articolare ma non sottoporre le articolazioni a un carico eccessivo.

