Si è spento in Brasile il missionario padre Ezio Datres, originario di Livo

Padre Ezio Datres, missionario comboniano , se n’è andato sabato scorso, 22 ottobre, alla vigilia della Giornata missionaria, all’età di 81 anni.

Da anni incardinato nella Diocesi di Votuporanga, in Brasile, padre Ezio era originario di Livo. Era in Brasile dal 1971, dove è stato missionario in varie parrocchie, tra le quali quella di Buritama, dove risiedeva.

Il funerale sarà celebrato nella giornata di oggi, lunedì 24 ottobre, nella chiesa di Buritama e subito dopo la sepoltura nel cimitero comunale. Padre Ezio lascia i fratelli Lauro e Emma, residenti in Trentino.

