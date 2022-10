Riva del Garda: chiusura notturna per viale Damiano Chiesa

Pubblicità

Martedì 25 e mercoledì 26 ottobre dalle 21 alle 6 divieto di transito anche pedonale in viale Damiano Chiesa tra viale Nino Pernici e viale Francesca Alberti Lutti, e in viale Alberti Lutti nel tratto compreso tra viale Damiano Chiesa e il civico n. 12 (centro commerciale «Ex-Agraria»).

Questo per lavori di consegna (tramite trasporti eccezionali) e di messa in opera (per mezzo di una gru che sarà posizionata all’angolo est di viale Lutti) di una quindicina di travi lamellari (lunghe 24 metri) della copertura della nuova palestra del liceo «Andrea Maffei».

Contestualmente è istituito il doppio senso di marcia in viale Damiano Chiesa, a sud del tratto intercluso, compreso tra viale Alberti Lutti e largo Bensheim, riservato a soli veicoli di residenti e attività, con assistenza di movieri a terra.

Inoltre è segnalato il doppio senso di marcia anche in viale Lutti nel tratto compreso tra viale Martiri del XXVIII Giugno e l’occupazione di cantiere, con assistenza di movieri a terra; il divieto di sosta 00-24 con rimozione coatta sui tratti di viale Damiano Chiesa e viale Alberti Lutti interessati dalla chiusura al traffico ed il divieto di transito, eccetto frontisti, in viale Damiano Chiesa, in prossimità di largo Bensheim, con direzione obbligatoria diritto (transito su rotatoria) per i veicoli provenienti da est (da Torbole).

Per chi da Riva del Garda è diretto a Torbole lungo viale Rovereto (statale 24) non ci saranno ripercussioni mentre per chi da Torbole giunge a Riva del Garda, la direzione consigliata è via Padova; per chi è diretto al centro storico, la direzione consigliata è viale Giovanni Pascoli.

Si segnala che i trasporti eccezionali provengono da Brescia; potendo circolare solo dopo le 22, non è stato possibile organizzare l’intervento in una sola notte, causa il tempo necessario per coprire l’intero tragitto.

A Riva del Garda i mezzi arriveranno da Arco percorrendo la provinciale 118 di San Giorgio, quindi via Maso Belli, via Padova, viale Rovereto, viale Giosuè Carducci e largo Bensheim; da qui, in retromarcia in viale Damiano Chiesa e viale Alberti Lutti; i mezzi percorreranno la via del ritorno impegnando viale Damiano Chiesa (in contromano rispetto al senso di circolazione usuale), con assistenza di movieri a terra, quindi largo Bensheim, viale Carducci, viale Rovereto, via Padova, via Maso Belli e la provinciale 118 di San Giorgio.

