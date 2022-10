Ministro Calderoli: «Mercoledì già a Trento per incontrare Fugatti»

Pubblicità

Gli addetti ai lavori parlano di cabala e apprezzano il fatto che Roberto Calderoli abbia giurato al Quirinale come nuovo ministro per gli «Affari regionali e autonomie» nel quinto anniversario dei referendum consultivi con cui il 22 ottobre del 2017 lombardi e veneti chiesero, appunto, l’«autonomia» differenziata.

Quello che è certo è che l’esecutivo di Giorgia Meloni non rimane certo a guardare. Già nella giornata di mercoledì prossimo, subito dopo le festività dei santi il ministro sarà a Trento per incontrare Fugatti e per parlare di autonomia.

Il nuovo ministro delle “autonomie” aveva subito dopo il giuramento incassato gli auguri del governatore Maurizio Fugatti. «Non possiamo che salutare con favore alcune scelte – aveva dichiarato Fugatti – fra le quali quella che vede Roberto Calderoli alla guida di un ministero che ci tocca da vicino, ossia il rapporto con le Regioni e le Autonomie che sono certo verrà interpretato nel solco di un pensiero che vedrà riconosciute e valorizzate le istanze dei territori» (qui la sua intervista)

Calderoli nel fine settimana è riuscito a contattare telefonicamente quasi tutti i governatori, «per cui non appena ricevuto la fiducia da parte delle Camere, inizierò una serie di incontri con le delegazioni di tutte le Regioni». – ha sottolieato

E ancora: «Ma essendo stato il presidente della Commissione paritetica dei Sei – dopo aver consultato anche il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – ho deciso di fissare un incontro per il mercoledì della settimana prossima, con il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, con il Vicepresidente, Giuliano Vettorato, e con l’assessore Philipp Achammer.

Cosi avremo modo di verificare le norme di attuazione già approvate nella Commissaone paritetica dei Sei e non ancora diventate decreti legislativi, di definire una tempistica affinché questo iter, anche per il futuro, abbia termini più stretti, e di effettuare una valutazione dello stato dell’autonomia dell’Alto Adige» Colclude il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, senatore Roberto Calderoli

