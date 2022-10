Mancato svuotamento dei cassonetti della carta a Mezzolombardo, il Comune: «È stato un disguido, Asia si scusa. Ma bisogna comunque rispettare i regolamenti»

Pubblicità

L’amministrazione comunale di Mezzolombardo, attraverso la propria pagina Facebook ha comunicato che Asia, l’azienda titolare del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio, si scusa spiegando che – a causa di un disguido – lo scorso finesettimana i cassonetti dedicati alla raccolta della carta non sono stati svuotati.

«Ciò, comunque, non toglie altri tipi di responsabilità – scrive l’amministrazione comunale in un post a cui vengono allegate le foto pubblicate sopra –. Il comportamento dei cittadini che non vogliono rispettare regole e regolamenti non può trovare giustificazioni di alcun genere. Dovrebbe essere chiaro a tutti, ormai, che i rifiuti si devono riportare a casa se ci si trovasse di fronte ad un cassonetto pieno. Lasciare a terra o sopra i cassonetti i rifiuti costituisce una violazione e può essere punita».

L’amministrazione comunale spiega inoltre che se non è attivo un servizio costante di controllo non è per mancanza di attenzione o di volontà.

«Soprattutto di questi tempi, chi si prende l’onere di guidare una comunità combatte tutti i giorni per trovare risorse e mezzi al fine di rendere i paesi sempre più puliti, sorvegliati ed efficienti ma non sempre ciò è possibile – si legge ancora nel post –. In un caso di disservizio, come quello accaduto nel weekend, non può far sentire i cittadini sollevati dall’osservanza delle regole. L’indifferenza di fronte a disordine e sporcizia vogliamo credere non faccia parte della nostra cultura. È bene adeguarsi tutti, in fretta, al rispetto e al senso del dovere. Mezzolombardo non è una discarica a cielo aperto».

In merito, poi, ai commenti ricevuti e letti, l’amministrazione invita i cittadini ad essere meno istintivi nel dare giudizi. «Le polemiche “da tastiera” o le facili soluzioni paventate da qualcuno rischiano solo di distogliere l’attenzione dall’unico vero argomento che andrebbe affrontato a livello popolare ovvero che la maleducazione di pochi non prevalga sul senso civico della maggior parte dei cittadini – si chiude la comunicazione sulla pagina Facebook comunale –. Entro fine anno saranno messi a bilancio i fondi necessari a dotare di videosorveglianza le isole ecologiche che ancora non sono presidiate, in modo tale da poter elevare sanzioni puntuali ad ogni trasgressione».

