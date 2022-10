L’Europa corre verso la recessione: i dati del Fmi e gli indici Pmi

Pubblicità

Dopo il Fondo monetario internazionale, arrivano anche gli indici Pmi che avvisano come l’attuale situazione economica dell’Eurozona stia puntando verso la recessione.

Nel dettaglio, l’indicatore Pmi controlla l’attività economica nell’area euro attraverso interviste ai direttori degli acquisti delle aziende e si divide in due componenti, quella dei servizi e quella del manifatturiero, con un indice che li sintetizza. Indice che a settembre è sceso a 47,1 punti.

Il calo più significato è quello registrato del manifatturiero che scende a 46,6 punti rispetto ai precedenti 48,4. Oltre al manifatturiero retrocede anche l’attività del terziario proprio a causa della crisi del costo della vita. Insomma, dati negativi che si aggiungono a quelli pubblicati dal Fondo Monetario internazionale, secondo il quale sull’Europa starebbe pesando un “mix tossico di alta inflazione e crescita fiacca”.

“Questo inverno più della metà dei paesi nell’area euro sperimenterà una recessione tecnica, con almeno due trimestri consecutivi” di crescita negativa”: lo dichiara il responsabile del Dipartimento europeo della Fmi.

Non solo, ma tra i Paesi che potrebbero vedere la recessione sempre più vicina ci sono anche Italia e Germania, con la guerra in Ucraina che potrebbe mantenere ancora piuttosto alta l’incertezza per la crescita, facendo crescere l’inflazione. Una situazione di estrema incertezza che stando agli indici Pmi, pesa molto sul settore manifatturiero e in particolare i settori ad alta intensità energetica che registrano la perdita di produzione più elevata.

