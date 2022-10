Legna da ardere a Mezzocorona: c’è tempo fino al 2 novembre per presentare la domanda

Pubblicità

Pubblicità



Il Comune di Mezzocorona ha pubblicato un avviso nel quale comunica alla popolazione che sono disponibili delle sorti di legna in località via alla Grotta (tagliata e depositata in cataste nei pressi del parcheggio della Funivia), di circa 25 quintali l’una.

Gli interessati possono presentare domanda entro le ore 12 di mercoledì 2 novembre 2022, recandosi all’ufficio segreteria del Comune per sottoscrivere l’apposito modulo.

Il sorteggio delle sorti avverrà lo stesso giorno alla presenza del custode forestale.

Pubblicità Pubblicità

Il costo fissato per ogni sorte è di 80 euro, da versarsi direttamente all’ufficio ragioneria del Comune. Per i nuclei familiari con tre figli e oltre a carico la sorte di legna è gratis.

Gli assegnatari dovranno disporre dell’adeguata attrezzatura e della necessaria esperienza, in quanto il taglio riguarda delle piante in piedi, e dovranno usare le adeguate cautele al fine di non arrecare danno a persone o cose durante i lavori di prelievo del quantitativo di legna.

Il custode forestale vigilerà affinché vengano rispettate tutte le disposizioni impartite in sede di assegnazione sorte.

Pubblicità Pubblicità



L’avviso completo è disponibile sul sito comunale www.comune.mezzocorona.tn.it