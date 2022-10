La «mala movida» ormai fuori controllo: ennesima denuncia del Comitato Antidegrado

Pubblicità

Pubblicità



In centro storico a Trento non c’è più pace da anni: ne avevamo già parlato (QUI link articolo), ma a distanza di qualche settimana la situazione non è mutata. Anzi, se possibile, sembra essere persino peggiorata.

Specialmente nelle zone di vicolo Santa Maria Maddalena, largo Carducci, via Calepina, vicolo S. Pietro e piazza d’Arogno, la mala movida regna sovrana fino a tarda notte rendendo impossibile la vita di coloro che abitano in quelle zone.

Nel weekend come durante la settimana, centinaia di persone si riversano in strada, tra bar e locali, e lì restano fino alle 1:30 – 3:00 del mattino.

Pubblicità Pubblicità

Una situazione insostenibile per i cittadini residenti in quelle zone del centro: quello che si trova in strada, al mattino mentre si va a lavorare o a scuola è il degrado più assoluto: bottiglie rotte, sporcizia generale, segni di vomito e/o pipì sui muri e/o davanti ai portoni delle case… solo per citare alcune delle “sorprese” che si possono trovare quando si esce di casa.

Il Comitato Antidegrado (una trentina tra residenti, esercenti di attività economiche e rappresentanti delle istituzioni scolastiche) continua a tornare sull’argomento da tempo, ma la situazione non sembra migliorare. Ieri l’ennesimo allarme inviato attraverso un comunicato.

Gli spacciatori proseguono il loro lavoro praticamente indisturbati; gli avventori cantano, urlano e – nonostante con la presenza di steward la situazione sia migliorata leggermente – il delirio prosegue fino a notte fonda.

Pubblicità Pubblicità



«Nelle strade delle zone sopracitate bivaccano quantità di avventori urlanti e irrispettosi di chi a casa propria chiede solo di riposare e dormire in tranquillità e la mattina di uscire dal proprio uscio senza dover fare gincana tra strisciate di vomito, pipì e sporcizia generale). Si sentono fino a tarda notte urla bestiali di chi consuma alcol in quantità abnormi, urinano davanti ai portoni delle case e dei negozi – riporta la nota del comitato antidegrado – consumano alcol e droga a dismisura. Ma quello che fa davvero paura e la quantità di spacciatori che indisturbati vendono la loro merce nelle zone dette e soprattutto in Vicolo San Pietro, assolutamente incuranti anche di chi , decisamente in partito magari rientra a casa dopo aver mangiato. Una pizza con gli amici o rientra da in attività sportiva o quant altro».

Manca l’equilibrio tra le necessità dei cittadini che abitano nel centro e di quelle che invece il centro lo vivono come zona di ritrovo: al momento, sembra che pur di mantenere la città “viva” si vada a favorire la vita notturna a discapito di chi di fatto abita nelle zone del centro.

Da un lato questo è sicuramente un bene, specie dopo due anni di chiusure, ma dall’altro bisognerebbe riuscire a gestire la vita notturna con più criterio.

Nelle vie del centro ci sono persone che ci abitano e che avrebbero piacere di riposare. Invece si ritrovano a passare notti insonni a causa di decine di avventori che quando escono dalle proprie case si dimenticano completamente di mantenere dei comportamenti civili.

C’è una grande differenza tra la movida ed il degrado: il Comitato Antidegrado non chiede la chiusura dei locali e della città, chiede solo che la città viva pure la notte ma nel rispetto di chi abita nel centro.

A nessuno fa piacere passare la notte allietati dal caos e dalle grida degli ubriachi, per poi uscire al mattino e ritrovarsi con le strade che sembrano una discarica/bagno a cielo aperto.

Il comitato denuncia anche la mancanza delle forze dell’ordine durante la serata/nottata dove i soliti residenti, cittadini di serie Z, risultano costretti a notti insonni o a fuggire di casa per avere un po’ di pace e respiro.

«Se è questa la vita notturna a cui auspica la sindaca della notte, a malincuore – conclude la nota dei residenti – siamo costretti a constatare che siamo su pianeti totalmente diversi e dobbiamo constatare che non ha minimamente capito i bisogni (primari) di una parte della città che sta perdendo la speranza e che a breve si troverà costretta ad abbandonare questa parte di centro città, invivibile di notte poiché il bisogno al divertimento e socialità notturna risulta più importante del diritto al riposo dei residenti».