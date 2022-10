Giorgia Meloni prima donna Presidente del Consiglio: uno storico cambio di marcia

Pubblicità

Pubblicità



Con Giorgia Meloni, prima donna Presidente del Consiglio si comincia uno storico cambio di marcia in Italia. Meloni sarà dunque la prima che governa l’Italia, bene o male si vedrà, ma sicuramente sarà un primato che rimarrà nella storia.

Fino ad ora, la massima carica dello Stato ricoperta da una donna era stata quella di Elisabetta Alberti Casellati in veste di presidente del Senato, ma Governare un Paese è diverso.

L’Italia sembra quindi seguire l’esempio dell’Europa e del resto del mondo, dove le donne che rivestono o hanno ricoperto in passato il ruolo di primo ministro sono già numerose. Questa volta tocca finalmente all’Italia rompere il tetto di cristallo che dopo secoli privilegia una persona non per il sesso ma per le capacità, diventando una speranza a livello professionale anche per molte altre.

Pubblicità Pubblicità

Non solo, ma oltre ad essere la prima donna premier, la leader di Fratelli d’Italia vanta anche un secondo record. Il suo infatti, è il secondo governo più veloce: appena 27 giorni dal 25 settembre, la data delle elezioni (a parità con il Governo Prodi nel 2006).

Anche se finalmente si sfonda un tetto di cristallo, i soliti problemi italiani non cambiano, ma cambia l’ottica con cui verranno affrontati. Un approccio femminile vestito di un’elegante tailleur nero che abbatte ogni muro costruito dalla politica in questi anni. Che si faccia chiamare Presidente o Presidentessa non importa, l’importante è il traguardo raggiunto per l’intero mondo femminile.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità