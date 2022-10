Frontale alla diga di Santa Giustina

Pubblicità

Fortunatamente non ha avuto gravissime conseguenze lo scontro frontale tra due auto avvenuto questa sera, lunedì 24 ottobre poco prima delle 18, alla diga di Santa Giustina.

È ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, ma dalle prime ricostruzioni pare che una Fiat Panda che stava viaggiando sulla SS43 della Val di Non in direzione Cles abbia invaso la corsia opposta all’altezza della curva prima del ponte, scontrandosi frontalmente con una Bmw X1 che stava percorrendo la statale in direzione opposta.

Con ogni probabilità, chi era alla guida della Fiat Panda ha perso il controllo della vettura a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco volontari di Taio, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e della pulizia della sede stradale, i Carabinieri e tre ambulanze, che si sono prese in carico le persone rimaste coinvolte nello scontro.

Nessuna di loro, in ogni caso, risulta in gravi condizioni.

