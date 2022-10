Collegi consultivi e Commissioni di gara per le opere pubbliche: disponibili le piattaforme d’iscrizione

Pubblicità

La digitalizzazione entra nel mondo delle opere pubbliche del Trentino. Grazie alle due nuove piattaforme digitali, i professionisti trentini potranno iscriversi ai collegi consultivi tecnici e alle commissioni tecniche di gara.

I nuovi elenchi rispondono ai principi della trasparenza, semplicità e velocità, nel rispetto delle linee guida del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS). Entrambe le piattaforme, obbligatorie per legge, sono state sviluppate da Trentino Digitale su mandato dell’Agenzia provinciale per gli appalti e le gare (Apac) della Provincia autonoma di Trento.

“I professionisti – spiega Antonio Tita, direttore di Apac – possono ora iscriversi in maniera diretta e in qualsiasi momento agli elenchi e candidarsi quali componenti e/o presidenti dei collegi tecnici o delle commissioni di gara”. Una volta presentata ed accettata la domanda, il candidato comparirà nei due elenchi speciali e potrà essere selezionato da parte delle amministrazioni, che si apprestano ad appaltare lavori pubblici. A oggi, nei due elenchi sono disponibili oltre 100 profili.

La procedura è stata semplificata ed ottimizzata. Per accedere al servizio e presentare la propria candidatura è sufficiente identificarsi, utilizzando la propria identità digitale: Spid, Carta provinciale dei Sevizi/Carta nazionale dei servizi oppure Cie (Carta d’identità elettronica).

Selezionando il profilo di interesse, il sistema – attraverso alcune semplici schermate – accompagna l’interessato all’inserimento delle informazioni necessarie per rispondere ai requisiti richiesti. Infine, è previsto il caricamento di documenti, come il proprio curriculum vitae.

In caso di eventuali variazioni, l’interessato deve presentare una nuova candidatura, che automaticamente cancella la precedente e aggiorna i dati dell’elenco.

Una volta concluso il caricamento dei dati e inviata la candidatura, l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti avvia le verifiche che porteranno a confermare e certificare l’iscrizione agli elenchi speciali.

“Il potenziale candidato – sottolinea ancora il direttore Apac, Antonio Tita – riceve, passo dopo passo, le notifiche sullo stato della propria domanda: conferma dell’invio, avvenuta protocollazione, accoglimento o meno della domanda. Allo stesso modo, Apac viene avvisata via mail dell’inserimento di nuove domande e di eventuali successive integrazioni o modifiche”.

A verifica conclusa, il candidato compare nell’Elenco e diventa quindi selezionabile da parte delle amministrazioni interessate in qualità di stazioni appaltanti di lavori pubblici. Queste ultime, allo scopo di individuare il candidato adeguato, possono fare delle ricerche filtrate nell’Elenco, consultare i dati di sintesi e di dettaglio, scaricare i documenti allegati relativi al candidato di interesse attingendo in modo semplice e veloce ad un archivio di professionalità monitorato, trasparente e sempre aggiornato. Ad oggi sono oltre 100 i profili tra cui scegliere, validati e pubblicati nei due elenchi.

“Supportare la pubblica amministrazione nel suo processo di innovazione e digitalizzazione – sottolinea Kussai Shahin, direttore generale di Trentino Digitale – significa mettere a disposizione strumenti in grado di migliorare i processi, sia dal punto di vista della tecnologia che della usabilità, affidabilità e sicurezza”.

Il Collegio consultivo tecnico (Cct) – Il Collegio consultivo tecnico è un organo composto da professionisti ed istituito con il compito di “monitorare” la realizzazione di opere pubbliche.

Il collegio ha il compito di accompagnare l’intera fase di esecuzione, dall’avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, per intervenire in tempo reale su tutte le circostanze che possano generare problematiche e influire sul regolare avanzamento dei lavori.

L’elenco telematico dei componenti del Collegio consultivo tecnico è suddiviso in 4 profili: ingegneri, architetti, profili giuridici e profili con formazione economica.

Per ulteriori informazioni e iscriversi all’Elenco è disponibile la pagina web dedicata: https://www.provincia.tn.it/Servizi/Iscrizione-Elenco-dei-componenti-del-Collegio-Consultivo-Tecnico-CCT.

La Commissione tecniche di gara (Ctg) – La Commissione tecnica di gara, ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate dalle aziende che hanno partecipato a gare per l’assegnazione di contratti pubblici.

L’elenco telematico dei componenti delle Commissioni tecniche di gara è suddiviso in 3 profili: tecnico, sanitario, altri servizi e forniture.

Una volta inviata la candidatura e convalidata l’iscrizione, il profilo è riportato nell’elenco della piattaforma telematica. Il responsabile del bando di gara pubblico può quindi scegliere la figura ritenuta più idonea, selezionando in via prioritaria i dipendenti pubblici e quindi gli altri iscritti. La procedura di scelta deve rispettare i principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Per ulteriori informazioni e avviare la pratica di iscrizione all’elenco speciale, il professionista può fare riferimento al seguente link: https://www.provincia.tn.it/Servizi/Iscrizione-elenco-dei-componenti-le-Commissioni-Tecniche-di-Gara-CTG.