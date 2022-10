Codice rosso: martedì 25 ottobre un incontro con il procuratore della Repubblica Sandro Raimondi

Pubblicità

Il procuratore della Repubblica di Trento, Sandro Raimondi, sarà relatore dell’evento conclusivo delle attività di formazione che Tsm-Trentino School of Management sta realizzando su indicazione dell’UMSE Pari opportunità, prevenzione della violenza e della criminalità della Provincia autonoma di Trento.

L’evento, dal titolo “Laboratorio formativo per la rete antiviolenza provinciale: Legge 69 del 19 luglio 2019”, si terrà domani, martedì 25 ottobre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’Aula Magna di Tsm, in via Giusti 40 a Trento. Sarà presente, in apertura, anche l’assessore provinciale alla salute e politiche sociali, Stefania Segnana.

Il procuratore della Repubblica approfondirà i vari aspetti della legge che ha introdotto il cosiddetto “codice rosso”, ovvero una corsia veloce e preferenziale per le denunce e per le indagini riguardanti i casi di violenza contro le donne o i minori.