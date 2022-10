Borgo Valsugana: inaugurata la sede della Scuola delle professioni per il terziario dell’Università Popolare Trentina

Pubblicità

Pubblicità



Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione ufficiale della nuova sede di Borgo Valsugana della Scuola delle Professioni per il Terziario dell’Università Popolare Trentina, che da questo anno scolastico ha attivato il corso per ottenere la nuova qualifica di “Operatore dei sistemi e dei servizi logistici”.

Per l’Università Popolare Trentina quella di Borgo Valsugana è la sesta sede indirizzata verso i servizi ed il commercio sul territorio provinciale. La cerimonia si è tenuta presso i locali di Via del Mercato a Borgo Valsugana. Con i vertici della scuola, sono numerose le autorità che hanno partecipato, tra cui anche l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti.

“Una scuola – questo il commento dell’assessore Bisesti – legata al territorio e alle sue imprese. Un nuovo corso per formare figure specializzate in logistica, un ambito fondamentale per le aziende che hanno bisogno di personale che ha seguito una formazione specifica. Flessibilità e innovazione, lo ricordiamo spesso, sono caratteristiche importanti per il mondo della scuola e della formazione. Si tratta di un’opportunità importante per i giovani che apre loro anche la possibilità di proseguire il loro corso di studi”.

Pubblicità Pubblicità

Il corso di studi è di tre anni e permette, al termine, di acquisire la Qualifica di Formazione Professionale di “Operatore dei sistemi e dei servizi logistici”. Al termine dei 3 anni, gli studenti possono proseguire con il IV anno, per ottenere il Diploma Professionale di “Tecnico dei Servizi Logistici”.

La logistica, è stato sottolineato, è il motore del pianeta e interessa diversi ambiti del tessuto economico e imprenditoriale. L’obiettivo del corso è dunque preparare una figura professionale in grado di operare con competenza in tutti i processi di movimentazione delle merci (stoccaggio, trasporto, spedizione, consegna e servizio post vendita). Grande attenzione sarà riservata anche all’uso delle tecnologie informatiche e all’apprendimento delle lingue.

“E’ importante – ha detto l’assessore Bisesti – che i ragazzi siano preparati ad un mondo in costante cambiamento e che richiederà loro anche di formarsi in modo costante e continuo anche una volta entrati nel mondo del lavoro”.

Pubblicità Pubblicità



Sono numerose, è stato evidenziato, le possibilità occupazionali legate al mondo della logistica: dai trasporti alla gestione di magazzini, dalla distribuzione all’ambito commerciale.

“Questa iniziativa formativa – ha detto l’assessore Bisesti – è frutto del dialogo con la realtà locale e con le categorie economiche. Il territorio ha espresso un bisogno che è stato compreso e a cui è stata data una risposta. Con questo percorso formativo si approfondisce un ambito specifico che però offre opportunità professionali notevoli e apre anche al mondo”.

Il percorso che ha portato all’apertura del nuovo corso nella sede di Borgo Valsugana è stato ricordato da Claudia Mammani. Alla presentazione sono intervenuti anche il vicepresidente del Consiglio Regionale Roberto Paccher, il sindaco di Borgo Valsugana Enrico Galvan, il presidente dell’Università Popolare Trentina, Ivo Tarolli, il direttore generale, Maurizio Cadonna, ed i rappresentanti delle categorie economiche e professionali.

Nei diversi interventi è stata evidenziata l’importanza di un’offerta formativa di qualità che metta in relazione il mondo della scuola con quello dell’economia.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità