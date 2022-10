A Taio si parla di ecofemminismo e decolonizzazione con John Mpaliza

Pubblicità

Pubblicità



Si intitola “Ecofemminismo e decolonizzazione: come costruire alternative per liberarci dalla schiavitù del patriarcato” l’incontro in programma domani sera, martedì 25 ottobre alle ore 20.30, all’auditorium comunale di Taio, in via Simone Barbacovi, 4, organizzato dalle GiustineWemp nell’ambito del progetto “AttivArt”.

Dopo essere progressivamente passate da un livello “locale” con il collettivo delle Feminist Hiking Collective a un livello “nazionale” con il gruppo delle Mamme NOPfas, le GiustineWemp hanno organizzato questo terzo incontro, per il livello “globale”, in occasione del quale la prof.ssa Alessandra Piccoli, ricercatrice dell’Università di Bolzano ed eco-femminista, dialogherà con l’attivista John Mpaliza (nella foto in alto), cittadino italo-congolese da anni impegnato per promuovere i diritti umani e la pace, su ecofemminismo e decolonizzazione.

Il collettivo GiustineWemp, che ci tiene a ringraziare l’amministrazione comunale di Predaia per il sostegno offerto all’iniziativa, è attivo dal 2020 nel favorire la discussione sulle tematiche di genere in Val di Non e di Sole ed è ora impegnato nelle attività del suo ultimo progetto: “AttivArt: percorsi sostenibili nelle Valli del Noce”.

Pubblicità Pubblicità

Questo progetto è stato selezionato e finanziato nell’ambito del bando Generazioni 2022 che è sostenuto dalla Regione Trentino-Alto Adige Südtirol, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, e coordinato dalla cooperativa sociale Young Inside di Bolzano.

“AttivArt” si pone come obiettivo quello di proporre la prospettiva ecofemminista come mezzo per rileggere e reinterpretare i rapporti di genere e la relazione che sviluppiamo con il territorio approfondendo la riflessione grazie al dialogo con protagonisti di esperienze che sono state lanciate a livello locale, nazionale e globale.

Partner del progetto “AttivArt” sono l’Associazione L’Alveare, che gestisce il MMAPE, Museo Mulino dell’Ape con sede a Croviana, l’Associazione Parco Fluviale Novella Onlus, con sede nel Comune di Novella, e il collettivo artistico Mugma.

Pubblicità Pubblicità



Per maggiori informazioni è possibile contattare le GiustineWemp alla mail [email protected] o attraverso l’account Instagram @GiustineWemp.