Riva del Garda: il Polo 0-6 anni di Sant’Alessandro in Consiglio comunale

Pubblicità

Pubblicità



È all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale la delibera di approvazione della variante n. 1 del progetto per il nuovo Polo 0-6 anni di Sant’Alessandro.

Una importante iniziativa dell’amministrazione comunale, che ha deciso di intervenire sulla scuola Don Pisoni di Sant’Alessandro, edificio che ospita, come due entità distinte, la scuola materna equiparata e l’asilo nido comunale.

L’obiettivo: creare un sistema integrato 0-6 anni di educazione e di istruzione che garantisca a tutte le bambine e a tutti i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità nello sviluppare le proprie potenzialità. Un polo all’avanguardia che offra un’esperienza didattica innovativa e attenta ai nuovi bisogni di bambine e bambini.

Pubblicità Pubblicità

Il progetto preliminare, a firma dell’ing. Andrea Santini dello studio tecnico Abaco di Riva del Garda, ha preventivato una spesa di 1.486.500 euro per lavori a base d’asta e di 615.500 euro per somme a disposizione, per un importo complessivo di 2.102.000 euro.

Da notare che il progetto è tra quelli per i quali si è richiesto il finanziamento attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ma la richiesta non è andata a buon fine (come accaduto, viceversa, per il polo 0-6 anni di rione Degasperi, ammesso a finanziamento).

Il progetto approvato dalla Giunta municipale nel giugno di quest’anno prevedeva l’esecuzione dei lavori in un’unica fase, nel periodo di chiusura e in completa assenza di utenza nell’edificio. Successivi approfondimenti hanno però evidenziato come non siano disponibili idonei spazi per ospitare l’intero servizio del nido e della scuola dell’infanzia per tutta la durata dei lavori (causa soprattutto la sovrapposizione temporale dei lavori per la realizzazione del Polo 0-6 anni del rione Degasperi), per cui è stato necessario rivedere l’organizzazione del cantiere per poter suddividere i lavori in più fasi, eseguendo gli interventi nei locali di mensa e cucina nei periodo di chiusura, e le altre lavorazioni a scuole aperte, con la compresenza dei bambini e del personale in aree di volta in volta separate dalla sede delle lavorazioni.

Pubblicità Pubblicità



Questo comporta il protrarsi dei lavori per un periodo superiore ai 180 giorni stimati in precedenza. Una seconda conseguenza è la necessità di interventi più puntuali sulla parte impiantistica e il loro sezionamento per rendere indipendenti dal punto di vista termoidraulico ed elettrico le singole aree di lavorazione.

Un altro elemento entrato in campo durante l’iter di questi lavori è l’approvazione da parte della Provincia, lo scorso giugno, di un aggiornamento straordinario dell’elenco prezzi, conseguenza del noto incremento eccezionale del costo dei materiali da costruzione che si è verificato negli ultimi sei mesi, causa la situazione internazionale.

Da qui la necessità per l’amministrazione comunale di richiedere ai progettisti un aggiornamento del progetto definitivo, sia dal punto di vista architettonico, sia soprattutto dal punto di vista economico (gli importi sono stati aggiornati a 1.618.244 euro per lavori a base d’asta e a 661.756 euro per somme a disposizione, per un importo complessivo di 2.280.000 euro, di cui 125.000 euro per le spese di progettazione, quindi con un incremento complessivo di 178.000 euro). E, quindi, di sottoporre al Consiglio comunale il vaglio e l’approvazione della relativa variante di progetto.

Il Consiglio comunale si riunisce nella sala civica al piano terra della Rocca martedì 25 ottobre dalle 18 alle 22.30 e giovedì 27 ottobre dalle 18 alle 20. Si ricorda che le sedute sono aperte al pubblico, ma è anche possibile seguirle in diretta streaming, raggiungibile dalla home page del sito web del Comune (www.comune.rivadelgarda.tn.it), nella sezione dedicata al Consiglio comunale (nella parte bassa a destra della pagina), cliccando sul link «Accedi ai video delle sedute precedenti» e quindi su «Accedi alla diretta in streaming delle sedute del Consiglio».

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità