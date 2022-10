Passaggio di consegne tra Draghi e Giorgia Meloni: inizia la XIX legislatura, subito il consiglio dei Ministri

Pubblicità

Pienone di cronisti, cameraman e fotografi arrivati da tutto il mondo in piazza Colonna, il piazzale antistante Palazzo Chigi dove, alle 10.30, si è tenuta la ‘cerimonia della campanella’ con il passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni, che ha giurato ieri al Quirinale.

La cerimonia della campanella segna ufficialmente il cambio di guardia: è uno degli ultimi atti formali che il nuovo presidente del Consiglio compie prima di assumere le piene funzioni a Palazzo Chigi.

Subito dopo la cerimonia di insediamento, alle ore 12.30 la premier Meloni terrà il suo primo Consiglio dei ministri.

L’ex premier Mario Draghi è arrivato alle 10.05, quindi in largo anticipo sul protocollo ufficiale previsto alle 10.30. Giorgia Meloni invece ha varcato la porta di palazzo Chigi alle 10.30 a bordo di un’Alfa Romeo, aveva chiesto infatti appositamente un’auto italiana. Poi dentro il cortile di palazzo Chigi è stata accolta dagli onori militari.

Poi è salita sullo «Scalone» che porta all’ingresso del salone dei Galeoni dove ad attenderla in maniera molto affesttuosa c’era Mario Draghi il cui governo è durato 616 giorni. «È una cosa molto impattante» ha detto a Mario Draghi in cima alle scale in riferimento agli onori militari ricevuti.

I due si sono appartati per oltre un’ora, ben più lungo del previsto quindi. Un passaggio di consegne dettagliato, pesante e importante, fra due persone che si stimano reciprocamente e che hanno collaborato in modo fattivo su molti dossier nel precendente governo.

Molti i temi trattati quindi durante l’incontro conditi magari anche da alcuni consigli da parte di Draghi nei confronti del primo ministro Meloni.

Poi alla fine, all’uscita della riunione, la cerimonia della campanella che sanscisce e formalizza l’inizio dell’era Meloni. Per l’Italia inizia una nuova epoca.

Si tratta di un momento che segna una rottura col passato deciso dalla maggioranza (oltre 12 milioni) degli italiani in modo democratico, una nuova leadership ben definita dentro l’alleanza di centro destra che passa dalle mani di Berlusconi a Giorgia meloni, dal centro destra alla destra quindi, guidata con autorevolezza dalla più giovane parlamentare italiana di sempre. Giorgia Meloni infatti è stata nominata deputata a soli 26 anni.

È iniziata quindi la XIX legislatura delle Repubblica italiana duranta la quale si sono alternati ben 68 governi con 31 premier diversi. Il governo che è durato di più è il secondo esecutivo Berlusconi con 1.409 giorni. (11 giugno 2001 – 23 aprile 2005)

I prossimi passi del nuovo esecutivo sono il 25 ottobre e 26 ottobre con il Voto scontato di fiducia alle due camere. Poi la formazione degli Uffici di diretta collaborazione con i Ministri entrati in carica che definiranno i propri uffici di diretta collaborazione per coadiuvare il Ministro nella definizione degli indirizzi politici del Ministero.

Dal 3 novembre al 7 novembre via libera alla nomina dei Sottosegretari per il completamento dell’Esecutivo, con relativo giuramento al Quirinale e la formazione delle Commissioni parlamentari.

Il governo di Giorgia Meloni ha un’età media di 60 anni con 24 ministri, più due sottosegretari (19 uomini e 7 donne). 12 i discateri di Fratelli d’Italia, 5 a testa fra Lega e Forza Italia, 4 i ministri tecnici. 15 i ministri del nord, 5 quelli del centro Italia e 6 del Sud.

Il Governo potrà contare su una solida maggioranza in entrambe le Camere del Parlamento con 237 seggi alla Camera e 115 al Senato. La nuova premier incontrerà già domani a Roma, nel suo primo incontro ufficiale il presidente francese Macron, che ha dicharato ieri «Pronto a lavorare e collaborare con lei». Macron è arrivato oggi in Italia per un incontro nella comunità di Sant’Egidio.

Il nuovo Governo dovrà esordire in una situazione di eccezionalità data dalla crisi inflattiva e da quella geopolitica internazionale. La priorità quindi sarà, oltre alla Manovra 2023, la definizione di un nuovo pacchetto di aiuti per far fronte ai costi dell’energia. Meloni sarà inoltre attesa ad una serie di importanti appuntamenti internazionali come il G20 di Bali, la COP 27 di Sharm el-Sheikh e l’Eurogruppo, che rappresenteranno l’esordio del nuovo Governo sulla scena internazionale.

Tornando alla cerimonia della campanella. Nasce 26 anni fa, nel maggio del ’96, quando Romando Prodi, leader dell’Ulivo, subentrò al tecnico Lamberto Dini. Da allora ha segnato il cambio della guardia a palazzo Chigi. Segna il passaggio di potere tra il presidente del Consiglio uscente e il nuovo, attraverso lo scambio della campanella che il premier utilizza durante il Consiglio dei ministri.

La campanella ha un ruolo importante. Il suo utilizzo, all’inizio di ogni seduta del Consiglio dei ministri ha il significato di un “extra omnes”. Significa cioè che, al suo suono, tutti quelli che affollano la sala devono lasciarla (a eccezione dei ministri).

