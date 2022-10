Legos, il muretto salva gli intonaci della chiesa

Pubblicità

Con la realizzazione di un tratto di muro, il Comune di Ledro eviterà che l’acqua scorra verso la chiesa di Legos rovinandone gli intonaci.

Entrando nel dettaglio, sulla particella fondiaria 8/3, di proprietà comunale, è presente un muro di confine sovrastato da un parapetto di metallo. Per un tratto di circa 15 metri, il muro manca e, soprattutto in inverno e a causa dell’accumulo di neve, l’acqua di fusione scorre fino alle pareti della chiesa. Il progetto per porre questa “barriera fisica” è stato redatto dal Servizio lavori pubblici del Comune e richiederà una spesa di circa 22 mila e 500 euro.

L’assessore di merito, Roberto Sartori, spiega: «Un piccolo lavoro ma con la sua importanza, soprattutto perché la richiesta viene dai residenti, che hanno manifestato il loro interessamento per tutelare il patrimonio collettivo».

