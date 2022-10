Frana sul sentiero del Ponale, strada chiusa. Nessun ferito

Pubblicità

Una frana nel pomeriggio di ieri, sabato 22 ottobre, intorno alle 16:30, ha interessato la vecchia strada della Ponale sopra Riva del Garda che sale in valle di Ledro sul sentiero molto frequentato dai biker e a strapiombo sul lago di Garda.

Dalla sovrastante montagna si sono staccati dei sassi e materiale che sono finiti sul sentiero.

La frana ha divelto il parapetto che costeggia il sentiero.

Lo smottamento è stata con ogni propabilità causato dalla pioggia caduta per tutta la mattinata di ieri. Fortunatamente in quel momento non stava transitando nessuno.

Sul posto per i sopralluoghi le squadre dei vigili del fuoco di Riva supportati dai colleghi di Molina di Ledro che hanno verificato l’entità dello smottamento e con la collaborazione della polizia locale intercomunale dell’Alto Garda e Ledro hanno disposto la chiusura della strada in attesa che nella giornata di lunedì si svolga un sopraluogo del geologo provinciale e della ditta di disgaggi che si occuperà di mettere in sicurezza la parete e liberare il sentiero dal materiale franoso caduto.

