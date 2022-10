Busatte: la gestione ad Alex Zuech di Borgo d’Anaunia

Pubblicità

Pubblicità



Sarà la Ditta Alex Zuech di Borgo d’Anaunia a vedersi affidato in concessione il compendio immobiliare in località Ai Bersagli, col bar “Alle Busatte”: fino al 31 dicembre 2030 per un importo complessivo di 470.477,47 Euro Iva compresa.

Si conclude finalmente una vicenda che ha visto una molteplicità di passaggi e rispetto alla quale il sindaco di Nago – Torbole, Gianni Morandi, commenta: «L’iter è stato incredibilmente complesso e si è scontrato con una sorta di schizofrenia del mercato: partito con una gara a cui un’azienda ha proposto un rialzo record salvo poi ritirarsi, ha visto andare completamente deserte le due gare successive.

È quindi seguita una trattativa privata entro la quale il vincitore ha poi rinunciato. La procedura è però andata avanti e abbiamo dunque sottoscritto tutti gli accordi con la ditta Alex Zuech, che ha firmato e formalizzato l’accettazione.

Pubblicità Pubblicità

Questo mi porta a dire che nulla può essere imputato, per questo ritardo di assegnazione, alla macchina amministrativa comunale, che anzi in 6 mesi è riuscita a mettere in campo ben 4 procedure di affido e di arrivare a 3 assegnazioni di cui 2 sono state seguite da rinunce.

Davvero: il Comune non poteva fare di più. Aggiungo anche che questa assegnazione evidenzia che il compendio ha un suo valore, per cui abbiamo fatto bene a tenere la barra dritta e a proseguire sulla strada della trasparenza e del non svalutare il compendio stesso».

Come si ricorderà, alla prima gara per l’assegnazione, una ditta propose un rialzo record, superiore al 300 per cento. La stessa ditta comunicò poi la sua rinuncia. È seguita un’altra gara pubblica che però è andata deserta. Una terza gara pubblica ha avuto lo stesso esito.

Pubblicità Pubblicità



Per questo si è optato per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. La ditta che ha presentato la migliore offerta, purtroppo, si è poi ritirata e quindi il Comune ha contattato l’altra azienda interessata: la Alex Zuech di Borgo D’Anaunia, la cui offerta presentava un rialzo dello 0,1%.

Ebbene la ditta si è resa disponibile nel proseguire la trattativa e quindi si stabiliscono le condizioni di affitto in 43.008,97 Euro + Iva (canone annuo fino al 31.12.2023), e di € 47.922,87 Euro più Iva annui dall’1.1.2024 al 31.12.2030. L’importo complessivo è quindi di 470.477,47 Euro Iva compresa.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità