Alcune domande all’onorevole Zan, in visita a Trento

Nonostante il Pd abbia respinto la sua candidatura alla vicepresidenza della Camera, l’onorevole Alessandro Zan non cessa di lottare. Sarà a Trento, alla facoltà di sociologia, proprio in questi giorni, per rilanciare i temi che gli sono cari.

Colgo l’occasione per porre alcune domande pubbliche a lui e al suo sponsor trentino, l’on. Sara Ferrari del PD.

L’onorevole Zan ha dichiarato, l’anno scorso, in una diretta facebook con Fedez, che i bambini hanno diritto di cambiare sesso.

Ebbene, dopo che anche in Inghilterra la famosa clinica di Tavistock per minorenni transgender ha chiuso (clicca qui per leggere l’articolo), è ancora convinto che sia un bene che bambini di 10 o 12 anni vengano riempiti di ormoni per fermare la loro crescita e il loro naturale sviluppo sessuale?

Il caso di Keira Bell (leggi qui), come quello di tante altre persone pentite di aver cambiato sesso, ferite nella psiche e nel corpo, dall’Inghilterra agli Usa, non la hanno indotta ad un minimo ripensamento rispetto alle dichiarazioni dello scorso anno?

Dopo che in vari paesi si comincia a capire che non ha alcun senso che un pugile maschio, che si “sente” femmina, faccia a pugilato con delle donne, o che atleti maschi, che hanno operato la transizione, uccidano l’atletica o il nuoto femminili, gareggiando e vincendo contro delle donne, è ancora dell’idea che separare maschi e femmine nello sport sia “transfobia”?

E’ sempre così sicuro che chi si oppone all’utero in affitto, cioè allo sfruttamento del corpo delle donne, sia un “omofobo” degno di pubblica gogna e reclusione?

Che sia un bene che due uomini abbiano il diritto di privare un figlio della propria madre genetica e gestazionale?

E’ sempre dell’idea che sia giusto insegnare agli alunni delle scuole elementari che non sono né maschi né femmine, ma che possono essere ciò che di volta in volta decidono di essere?

Ritiene ancora, dopo i numerosi casi di maschi trangender che hanno violentato delle donne in carceri femminili, che sia “transfobia” separare i maschi trans dalle donne, all’interno delle carceri?

Ma soprattutto, è sempre così graniticamente sicuro che chi abbia una posizione diversa dalla sua su alcune tematiche etiche – comprese storiche femministe di sinistra come Marina Terragni, o presidenti di Arcilesbica come Cristina Gramolini – debba essere bollato, con odio, come “omofobo”, “fascista”, “putiniano”, e sia meritevole -come prevedeva il ddl a sua firma- del carcere e di un programma di rieducazione mentale?

