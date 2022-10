Scontro sull’A22, 26 enne trasportato in ospedale a Rovereto

Pubblicità

Lo scontro fra alcuni veicoli è accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 22 ottobre, intorno alle 14.00 in corsia sud sull’ A22 in direzione Modena qualche chilometro dopo il confine provinciale tra i caselli di Ala Avio e Affi all’altezza della località di Brentino nel comune di Brentino Belluno.

A rimanere contuso un ragazzo 26 enne che e stato soccorso dai sanitari della stella d’Oro di Ala arrivati sul posto con due ambulanze che poi hanno visitato tutte le persone coinvolte.

Sul posto per occuparsi dei rilievi la pattuglia della polizia stradale di Trento supportato del personale dell’autostrada che ha messo in sicurezza in mezzi.

Il 26 enne dopo essere stato stabilizzato e stato trasportato al Santa Maria del Carmine a Rovereto per ricevere le cure del caso.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso roveretano le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Per colpa dell’incidente si sono formate code nella corsia sud per 2 km, con il traffico tornato alla normalità dopo oltre un’ora.

