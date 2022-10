Rovereto, la situazione è drammatica: i commercianti sono abbandonati a loro stessi e la città è deserta

Dire che la situazione a Rovereto sia drammatica non rende l’idea, non è abbastanza. Solo nel 2022, circa 20 negozianti della città hanno dovuto chiudere.

Tuttavia, bisogna tenere conto che non si è arrivati a questo punto dalla sera alla mattina.

La Città della Quercia si trova – apparentemente senza vie di uscita – in una spirale di negatività generale che la sta portando sempre più a fondo da oltre 20 anni. E gli ultimi tre anni hanno solo peggiorato la situazione: in periodo di Covid e con gli aiuti, si è riusciti a tirare avanti, seppur con varie difficoltà. Ma ora la situazione è ancora più critica.

Pubblicità Pubblicità

“Rovereto è in una fase di implosione e sembra quasi inarrestabile in questa sua discesa. Tutto quello che è stato fatto negli ultimi 20 anni sembra voler puntare alla desertificazione della città e soprattutto del centro storico.” racconta Marco Zenatti, Commissario del circolo FDI di Rovereto.

“A Rovereto la superficie commerciale ogni 1000 abitanti è di 3.117mq mentre a Trento è di 2.026mq, a Milano di 1.073mq; a Verona di 1.068mq; a Bolzano di 1.556mq e in Alto Adige 1.790mq. Aver reso ipertrofica la situazione del commercio a Rovereto ha di fatto spostato l’asse del commercio fuori dal centro storico e quindi ha spostato all’esterno tutta l’attrazione commerciale della città. In città ci sono 670 negozi e solo nel 2022 in 20 hanno chiuso ed entro fine anno ne chiuderanno altri.

Le vie più interessate dalle chiusure sono state via Scuole, via Paganini, via Mazzini, via Orefici e Viale Trento. Chiunque vada in giro per la città lo vede: molte serrande sono abbassate. In settimana, al sabato e anche nelle ore di punta.

Pubblicità Pubblicità



Per assurdo, se si va invece a Trento la situazione è opposta: si fatica a trovare posto per la macchina ed il centro è sempre affollato. È quindi logico andare a fare delle considerazioni e dei paragoni con Trento”.

Rovereto, ora come ora, è in grande difficoltà. Entrare in città è complicato per residenti e turisti, la viabilità è pure peggio ed i parcheggi sono un’atra nota dolente. L’errore più grande è stato quello di mantenere la ZTL, zona che andrebbe ridotta alle sole vie centrali del centro storico, impedendo quindi alle auto ed ai turisti di entrare comodamente in città e di parcheggiare in zone specifiche (Es. Piazza Achille Leoni) senza doverci rimettere necessariamente parecchi euro per poche ore.

Il tiro mancino di cambiare dalla sera alla mattina i prezzi dei parcheggi (QUI link) non è piaciuto ai commercianti: “La gente evita il centro città. Tra il cercare parcheggio ed i prezzi alti, preferiscono andare a Trento, al Millennium o comprare online.”

L’idea di rendere Rovereto una “città green” non è malvagia, anzi. Tuttavia, è un progetto che non può venire realizzato davvero. “Non si può realizzare perché già ora Piazza Achille Leoni, con i prezzi aumentati, e molto più vuota rispetto ad anni fa. È chiaro che se si impedisce alla gente di entrare in città comodamente, si va a rendere impossibile la vita commerciale ed imprenditoriale della città. Servono punti di accesso comodi, tariffe agevolate: serve qualcuno che abbia a cuore le sorti della città e dei cittadini.”

“La Giunta comunale attuale non vede i problemi reali che ci sono in città. È un cane che si morde la coda: più si impedisce alle persone di entrare in centro e meno negozi avranno di che lavorare. Il problema è che la Giunta attuale ha fatto contenti tutti quei cittadini che volevano vivere in un centro città tranquillo e silenzioso: ed a rimetterci sono sempre e solo i commercianti. Non può esistere un cuore pulsante senza una vita: togliere i negozi ad un centro città è togliere anche le persone. E si sa come finisce con le zone meno abitate: gli affitti ed i prezzi crollano, si vende, cambiano le dinamiche e le tipologie di persone che vanno ad abitare in quelle aree e – spesso – si iniziano ad avere problemi.” ha poi concluso il Commissario del circolo FDI di Rovereto.

“La Giunta Valduga non ha compreso la necessità di creare posti di lavoro e le necessità specifiche della città. Iniziative come la ZTL, l’aumento del costo dei parcheggi, il togliere le ore gratuite, cambiare la viabilità è stato controproducente. Ci sono esercenti che hanno scritto al sindaco e che mai hanno ricevuto una risposta: come si fa a rappresentare una città quando non si risponde nemmeno alle interrogazioni degli esercenti?” ha poi aggiunto l’esponente di FDI Cristian Sartori.

I lavori alla stazione hanno messo in crisi coloro che lavoravano nella zona. Eric Moda ha dovuto chiudere, così come al bar vicino. La viabilità è totalmente compromessa: da Lizzana a Volano, in certe fasce orarie, ci si mette anche 40-50 minuti. In centro hanno chiuso ristoranti e negozi storici: serve davvero aspettare che la città si spenga completamente prima di fare qualcosa di concreto?

“Come FDI abbiamo analizzato delle quelle possibili iniziative a sostegno immediato e a breve verranno presentate a chi di dovere.” ha concluso poi Cristian Sartori.

La parola agli esercenti

“Per quanto riguarda le bollette, sono anni che con Dolomiti Energia le bollette non sono mai trasparenti. Ogni tanto arrivano comunicati con cose che cambiano e anche le fatture non sono chiare. È un anno che le bollette crescono, non c’è chiarezza tra persone, media e informazioni.” racconta Roberto Galli, dal suo negozio di via Tartarotti.

“Verso il 1995 ero presidente del Consorzio Iniziative e da allora continuo a dire che le amministrazioni (5) che si sono susseguite non hanno fatto altro che distruggere Rovereto. Non hanno ascoltato i commercianti, che sono coloro che hanno il polso della situazione e che hanno i contatti con le persone e con i clienti.

Dall’apertura del Millennium – inoltre – il centro storico ha avuto ulteriori difficoltà. E con il centro diventato Zona a Traffico Limitato, la gente non riesce proprio ad entrare in città preferendo quindi le più comode Via del Garda o Trento o Verona.

Con Mellarini e Dellai era stata fatta una deroga per la costruzione del Millennium: da lì poi sono iniziati i problemi proseguiti con le amministrazioni successive.

In centro non passa nessuno, continuano ad aumentare ZTL che non servono (la ZTL ha senso solo se ci sono tanti negozi!) e si va a desertificate delle zone che – se tenute aperte – porterebbero in città anche molte più persone.

Via Garibaldi, Via Tartarotti, Via Mazzini, Via Mercerie sono le vie dove c’è più socializzazione. A Rovereto non ha senso ampliare le zone ZTL. La chiusura di Via Fontana è stata assolutamente deleteria e da lì si è visto poi il crollo totale del commercio in città. In aggiunta, dalla sera alla mattina, l’aumento delle tariffe: se ci fosse stato un aumento graduale all’anno, la gente non ci avrebbe fatto troppo caso. Con una simile bastonata, invece, il centro si è svuotato e le strade ed i negozi sono deserti.

A Rovereto, spendere 2 euro all’ora nei parcheggi è tanto, sono troppi: chiaro che si vanno poi a preferire altre città con sicuramente più attrazioni. Manca la frequentazione nei negozi, mancano turismo, manca l’acquisto di impulso: se le persone non passano davanti al negozio, acquisti non ce ne sono.

All’amministrazione comunale questo non importa: non c’è passaggio e la città è in sofferenza. Conta solo la “città green”: ma in inverno come si pensa di fare? Con la neve, le strade ghiacciate e il freddo? Chi va per le vie della città a piedi con climi non ideali? E le persone con handicap? E gli anziani?”

“Ho fatto mozione, ho mandato mail, ho scritto più volte: nessuno mi ha mai risposto. Neanche per educazione istituzionale, nessuno ha mai risposto. Un conto è non essere d’accordo, un altro è ignorare le opinioni degli altri.

La situazione di Rovereto è questa: tanti scrivono e l’amministrazione comunale fa finta di niente e nega l’esistenza di disagi e problemi. I problemi dei commercianti non sono i loro problemi. Io non ho più speranze, la situazione la vedo drammatica. Chi è che rimane a Rovereto? Non ci sono prospettive di sviluppo. Manca una concreta rigenerazione urbana. Manca la possibilità per i cittadini di arrivare comodamente in centro. Non si rigenera nulla, aumentano solo i problemi ed io vedo una situazione drammatica.

Con l’aggiunta di un rialzo dei prezzi e delle bollette, nessuno spende più perché si ha paura a utilizzare il proprio denaro quando la situazione è ancora così incerta per tutti.” conclude poi Galli.

Ma bollette e pochi clienti non sono gli unici problemi nella Città della Quercia. Per i titolari del Bar Depero (QUI link articolo) la situazione diventa ancora più complicata. Le bollette così elevate li hanno già portati a lasciare a casa una ragazza e stanno creando loro non poche difficoltà.

Tra affitto, mutuo, spese e bollette si paga circa 35.000 euro al mese. Una cifra esorbitante: già ora si lavora per galleggiare, sopravvivere e comunque con il rischio concreto di dover attingere ai propri risparmi per portare avanti l’attività. E una bolletta di oltre 5.000 euro in estate, non può che presagire un inverno difficile e ulteriormente complicato.

I due, però, devono fare anche i conti con le problematiche della zona. I parcheggi interrati – riservati e che diventano un conto salato ogni anno – e sono fonte di attriti, ma a rendere difficili vita e lavoro sono specialmente gli extracomunitari e/o i senza dimora che passano le giornate sulle panche delle fioriere poste davanti al locale.

Non contenti, questi soggetti si lavano nella vicina fontana e passano le giornate a bere e disturbare i passanti. E guai a chi risponde! Anche le forze dell’ordine che spesso devono intervenire per gestire e controllare la situazione, faticano a gestire al meglio queste persone.

“Arrivare alle 6 del mattino e vedere queste persone con già la birra in mano è triste. Se poi iniziano a litigare e picchiarsi conte bottiglie è pure peggio. Basterebbe togliere quelle panchine e la fontana: con delle piante la situazione cambierebbe e loro non starebbero seduti lì tutto il giorno.”

Com’è possibile organizzare delle attività nella piazza vicina, se c’è il rischio di dover avere a che fare con scene di disagio? Nessun cliente resta fuori sereno in loro presenza: lo sa bene il titolare, che la scorsa estate è pure stato ferito da un oggetto che gli era stato scagliato contro da uno di questi personaggi in evidente stato di alterazione.

“Il Sindaco non ha mai risposto a nessuna mail. È venuto qui una volta con Mauro Carriola (link) ma non è venuto a parlare con noi. Non sapevo nemmeno che faccia avesse.” – ha affermato Angela.

“Questa zona è completamente abbandonata, ed è in pieno centro città. Completamente degradata. Poi capita che arrivino anche i gruppi di ragazzini che ne combinano di ogni, specie nel vicino centro commerciale.

Organizzare serate è diventato impossibile: abbiamo la terrazza e non possiamo più usarla perché – secondo delle nuove leggi – manca una scala oltre a quella per salire quindi non è garantita la sicurezza richiesta. E se si vuole fare qualcosa in piazza è un disastro perché servono un sacco di permessi, carte e richieste oltre che a dover pagare somme non indifferenti.

In aggiunta, i parcheggi con i costi aumentati sono un problema sia per chi lavora. Mettono un sacco di paletti: è tutto contro di te, contro chi lavora. Strade chiuse, costi elevati… così si porta a chiudere l’attività. La provincia è intervenuta nel discorso del caro energia dicendo che avrebbe aiutato le imprese a pagare le spese, ovvero aprendo delle linee di credito con le quali pagano gli interessi di vari mutui. Ma quel mutuo è comunque da pagare. Mi paghi gli interessi, però io faccio un debito. Allora che aiuto è?”

Ci sono persone che Rovereto l’hanno vista crescere e fiorire: tra quelle c’è sicuramente Giuseppe Luterotti. Una vita passata in negozio, tra le persone, nel cuore pulsante della città.

“Si sta cercando di desertificare la città: si fa la guerra ai piccoli commercianti rovereti in favore dei grandi centri commerciali. Bisogna semplificare la viabilità, bisogna riaprire il centro di Rovereto.

Nel centro storico non entra più nessuno. Sono già cinque amministrazioni che si parla di città green e l’unica cosa evidente è stato il calo di persone ed il declino assoluto della città.” racconta Luterotti stesso. Un racconto di affetto evidente verso una città che ha visto evolversi, ed ora tristemente appassire come un fiore alla fine dell’estate.

Rovereto però merita molto più di questo: è una perla incompresa, una zona mai capita fino in fondo e mai veramente sfruttata in modo intelligente. “Si vive come se si fosse ancora nel 1990. L’economia che c’era all’inizio del 2000 non c’è più da tempo. La situazione è molto diversa. Perché è stato deciso di aprire così tanti supermercati, andando a portare via i clienti ai piccoli commercianti della città? Hanno rovinato Rovereto, le strade.

I turisti – i pochi che arrivano – vanno al Mart ma poi non si vedono in centro. Anzi, li portano al museo della guerra o alla Campana dei Caduti. Sono tour veloci, nessuno si ferma mai. Nessuno passa per i negozi.

Ogni negozio che chiude è una ferita ed un danno enorme per Rovereto: e l’amministrazione non si rende conto e nega la presenza di problemi! Dove vivono il Sindaco Valduga ed i suoi assessori? Che città vedono? come fanno a dire che non ci sono problemi?”

Anche per Giovanni Savio, titolare della Farmacia Thaler, i problemi principali di Rovereto sono un’amministrazione che non ascolta e la chiusura del centro città.

“Quello che più mi preoccupa è che hanno letteralmente annientato il centro storico e gli esercizi commerciali della zona.

In realtà può essere anche che all’amministrazione comunale non interessi il commercio: ma in quel caso bisognava dirlo! Di fatto, ora in centro ci sono locali che chiudono il sabato. Da quando è partita questa Amministrazione comunale hanno chiuso persino tre supermercati nel solo centro.

In questa amministrazione è evidente che si cerca di spostare il commercio su via del Garda, rendendo impossibile l’accesso alla città e aumentando il costo dei parcheggi. Via Dante – ad esempio – è uno scempio: hanno speso tantissimi soldi per cambiare la viabilità e mettendo delle panchine dai costi di manutenzione elevatissimi. Ed pra è uno scempio.

Hanno distrutto la viabilità di Rovereto. In centro storico ed in Via Dante al weekend non passa più nessuno. Serve ragionare in un’ottica diversa, che non vada a rendere impossibile l’accesso qui. Noi commercianti facciamo di tutto per portare la gente in centro mente il comune fa di tutto per tenerla fuori.”

Rovereto è una città che si sta spegnendo, ma le speranze non sono tutte vane: ci sono tante persone che ancora resistono per riportare questa bella città al suo vecchio splendore.

Serve consapevolezza riguardo a ciò che i cittadini vogliono e chiedono. Serve ascoltarli e dare valore alle loro parole e considerazioni. Non è giusto che si finisca per scappare lontani da una città così bella solo perché i desideri dell’amministrazione comunale e quelli dei cittadini sono come due rette parallele che mai si incontrano.

Ad esempio, Trento ci ha messo degli anni certo, ma anche grazie agli universitari è diventata il centro di ritrovo che è ora. Rovereto, invece, anche da quel punto di vista manca di punti di ritrovo ed eventi per gli universitari presenti in città. Si parla di ecologia e di ambiente, ma non si va ad inquinare ancora di più se varie volte a settimana ci sono macchine di ragazzi che vanno da Rovereto a Trento per le serate?

La città è di chi la vive, non di chi la guarda dalla finestra di un ufficio. Ed i commercianti lo stanno chiedendo: il centro deve tornare a vivere, le viabilità deve essere riaperta, i costi vanno abbassati. Il periodo è certamente complicato, le bollette e le notizie dall’Europa sono tutto meno che tranquillizzanti, ma non bisogna farsi influenzare negativamente da cose su cui non si ha alcun potere.

Servono un focus sui cittadini di Rovereto e sui commercianti che vivono la città. La parola d’ordine dei prossimi mesi deve essere “ascolto”. Serve trovare urgentemente punti di incontro e soluzioni veloci da mettere in atto. Solo allora sarà possibile veder rifiorire la Città della Quercia.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità