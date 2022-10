Recuperato nella notte sulla Vigolana 32 enne speleologo di Trento

Pubblicità

Pubblicità



Si è concluso intorno alle ore 1.00 di questa notte,, in soccorso di un uomo nel gruppo della Vigolana.

L’uomo, uno speleologo di 32 anni di Trento, si è infortunato ruzzolando in un canalone molto ripido e caratterizzato da salti di roccia per circa 30 metri, nei pressi dell’uscita della grotta Gabrielli, a una quota di circa 1.900 m.s.l.m..

Nella caduta l’uomo, sempre vigile, ha sbattuto la testa e si è infortunato a un arto superiore. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 19.30 dal compagno che era con lui.

Pubblicità Pubblicità

La Centrale unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha imbarcato a bordo due tecnici di elisoccorso per tentare il recupero.

A causa della nebbia, però, non è stato possibile raggiungere l’infortunato. I due Tecnici di elisoccorso e, successivamente con una seconda rotazione, una squadra di operatori della Stazione di Levico, sono stati sbarcati nei pressi di malga Derocca, a una quota di circa 1.600 m.s.l.m., al limitare delle nebbie.

Percorrendo il sentiero 435 hanno raggiunto a piedi l’infortunato e gli hanno prestato le prime cure. Nel frattempo un’altra squadra di soccorritori della Stazione di Levico, dove era presente anche personale sanitario del Soccorso Alpino, è stata elitrasportata a malga Derocca ed ha raggiunto il luogo dell’incidente.

Pubblicità Pubblicità



Poiché il persistere della nebbia in quota non permetteva il recupero con l’elicottero, i soccorritori hanno attrezzato un ancoraggio per calare la barella per circa 30 metri lungo il canale fino al sentiero 435.

Da qui hanno trasportato l’infortunato in barella lungo il sentiero, che presenta tratti attrezzati con cavo metallico, fino a malga Derocca.

Poco dopo la mezzanotte, l’elicottero è quindi volato in quota ed ha recuperato a bordo l’infortunato, con i due tecnici di elisoccorso, per trasferirlo all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Il compagno, illeso, è stato trasferito a valle in elicottero mentre gli operatori facevano ritorno a piedi.