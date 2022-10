Pugno di ferro sul club T8: il Questore ordine due mesi di chiusura

Pubblicità

Pugno di ferro del Questore di Trento Maurizio Improta (foto) sul club T8 di via Maccani che dovrà rimanere chiuso 2 mesi.

Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti altri due locali di Trento Nord, tristemente famosi per episodi di violenza e degrado.

Stiamo parlando del bar Milena di Gardolo e del «La Luiz club» di via del Commercio dove negli ultimi giorni è successo di tutto. (link) (link1)

Il Questore di Trento per quanto riguarda il club T8 ha applicato l’articolo 100 del Tulps, usato di solito a seguito anche di un solo ed isolato episodio verificatosi all’interno del locale. Il caso più frequente è quello dell’aggressione ai danni di un avventore.

L’art. 100 del Tulps dispone che la misura di pubblica sicurezza della sospensione della licenza può intervenire in caso di “tumulti o gravi disordini”, oppure “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca “un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

Il caso del Club T8 è piuttosto esaustivo nel merito. Negli ultimi 6 anni infatti il locale è stato interessato da ben quattro i provvedimenti di sospensione della licenza.

L’ultimo, che ha visto la chiusura per due mesi, è successo solo un paio di settimane fa quando all’interno del locale la polizia di Stato ha trovato quasi la metà dei clienti con alle spalle dei precedenti penali e tre (di nazionalità tunisina) irregolari sul suolo italiano: a due è stato consegnato il decreto di espulsione mentre uno dovrà lasciare il Trentino.

Per non farsi mancare nulla, all’interno del T8 sono state ritrovate alcune dosi di hashish, materiale per il confezionamento degli stupefacenti e un tirapugni.

Ad ottobre del 2019 si erano presi a coltellate nel parcheggio del locale due persone. Nel 2015 erano spuntate anche le pistole nelle mani di tre brasiliani che ubriachi avevano minacciato gli avventori del locale.

Poche settimane fa invece le forze dell’ordine erano dovute intervenire per un’aggressione da parte di un cittadino straniero nei confronti di una ragazza ferita gravemente.

