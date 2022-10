Nuova aggressione nel carcere di Spini: nord africano manda all’ospedale tre agenti di polizia

Pubblicità

Nuova agressione presso le carceri di Spini di Gardolo. A denunciare il nuovo brutto episiodio di violenza è la Segreteria Regionale USPP del Triveneto, per voce del segretario interregionale del Trivento Leonardo Angiulli.

A rimanere feriti questa volta sono state tre Agenti di Polizia Penitenziaria aggredite da un detenuto di difficile adattamento di origine nordafricana.

Dopo i fatti del 19 ottobre dove una detenuta ha causato l’incendio di una cella, episodio che ha fatto finire in ospedale 4 agenti di polizia penitenziaria, oggi, sabato 22 ottobre, arriva una triplice aggressione agli operatori della sicurezza Polizia Penitenziaria nel reparto maschile.

Il detenuto nella tarda mattinata di oggi ha dato in escandescenza. I tre agenti hanno tentato di bloccarlo ha sono stati presi a pugni e calci. Tutte e tre sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale santa Chiara di Trento. Uno di loro con un vistoso taglia sullo zigomo.

«Questi sono i segni che la Polizia Penitenziaria paga caro prezzo – spiega Angiulli – facciamo appello a tutti, Ministro della Giustizia, Capo Dello Stato, alla politica, chiediamo che il personale possa lavorare in totale sicurezza avendo dalla sua parte i rappresentanti dello Stato».

E ancora: «Non è più accettabile subire tali aggressioni si tratta oramai di questioni non più rinviabili infine auspichiamo che l’amministrazione centrale intervenga con adeguate ed urgenti provvedimenti individuando le giuste soluzioni e USPP Triveneto-Polizia Penitenziariaassumendo le dovute iniziative per garantire ed assicurare l’incolumità per gli uomini in servizio all’interno dei penitenziari Italiani. E’ ora di dire basta alle aggressioni. Salviamo la polizia penitenziaria» – Conclude il sindacalista.

