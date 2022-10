Nasce il governo «rosa» di Giorgia Meloni: ecco chi sono i ministri

Pubblicità

Pubblicità



Formazione del Governo e consultazioni lampo per Giorgia Meloni. Esattamente e come largamente previsto, Mattarella ieri ha messo ufficialmente nelle mani della leader di Fratelli d’Italia l’incarico di Governo.

Dopo la mattinata di consultazioni al Colle che Meloni ha definito brevi perché “le idee sono chiare”, alle 16.30 è stata convocata dal Presidente delle Repubblica per conferirle ufficialmente l’incarico.

Stamane alle 10 il giuramento al Quirinale, a seguire il 25 ottobre e 26 ottobre il Voto di fiducia alle due camere. Poi la formazione degli Uffici di diretta collaborazione con i Ministri entrati in carica che definiranno i propri uffici di diretta collaborazione per coadiuvare il Ministro nella definizione degli indirizzi politici del Ministero.

Pubblicità Pubblicità

Dal 3 novembre al 7 novembre via libera alla nomina dei Sottosegretari per il completamento dell’Esecutivo, con relativo giuramento al Quirinale e la formazione delle Commissioni parlamentari.

Il governo di Giorgia Meloni ha un’età media di 60 anni con 26 ministri, (19 uomini e 7 donne). 12 i discateri di Fratelli d’Italia, 5 a testa fra Lega e Forza Italia, 4 i ministri tecnici. 15 i ministri del nord, 5 quelli del centro Italia e 6 del Sud.

Diversi ministeri hanno cambiato denominazione: a quello dell’Agricoltura per esempio è stata aggiunta la dicitura “e alla Sovranità alimentare”, oppure il dicastero dello sviluppo economico a cui è stato aggiunto “Imprese e made in Italy”. Il ministero della transizione ecologica si straforma in ministero dell’”Ambiente e della sicurezza energetica”. “Famiglia, natalità e pari opportunità” per la prima volta sono state accorpate nello stesso dicastero.

Pubblicità Pubblicità



Di seguito la lista di tutti i ministri e la loro storia del nuovo Governo Meloni:

Alfredo Mantovano (Sottosegretario alla PDCM) – Entrato in Magistratura nel 1983, fino alla sua prima elezione è stato Giudice penale al Tribunale di Lecce. Ha fatto il suo ingresso in politica nel 1996, venendo eletto alla Camera nelle fila di Alleanza Nazionale (AN).

Eletto parlamentare anche nelle successive tre legislature: Deputato nella XIV e nella XVI con il Popolo della Libertà (a seguito della dissoluzione di AN) e Senatore nella XV.

È stato Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno per tutta la durata del Governo Berlusconi II (2001) e III (2005), con delega alla pubblica sicurezza, ai testimoni di giustizia, antiusura e alle vittime della mafia. Ha ricoperto lo stesso ruolo con le medesime deleghe anche nel Governo Berlusconi IV (2008).

Nel dicembre 2012 ha votato la fiducia al Governo Monti, a cui Berlusconi aveva invece tolto il sostegno. Non si è candidato alle politiche 2013 ed è rientrato in ruolo in Magistratura. Dal 2013 è consigliere alla IV sezione penale della Corte di appello di Roma e dal 2018 è consigliere di sezione penale alla Corte di Cassazione. Giornalista pubblicista, collabora con la rivista Cristianità e col settimanale Tempi. Dal 2015 è Presidente della sezione italiana della Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre.

Matteo Salvini (Ministro delle Infrastrutture) – Diplomato al Liceo ginnasio statale Alessandro Manzoni di Milano, nel 1990 si è iscritto alla Lega Nord, per poi essere eletto consigliere comunale nel 1993 nella Giunta Formentini. Membro del Movimento Giovani Padani, è stato il coordinatore degli studenti leghisti milanesi nel 1992, il responsabile dei giovani di Milano dal 1994 al 1997, per poi divenire segretario cittadino e, dal 1998 al 2004, segretario provinciale.

Eletto eurodeputato nel 2004, alle elezioni politiche del 2008 è stato eletto parlamentare alla Camera dei deputati, rinunciando all’incarico nel 2009 a seguito della sua rielezione ad eurodeputato. Eletto segretario della Lega Lombarda a giugno 2012, a dicembre 2013 è stato eletto segretario federale della Lega Nord, subentrando a Roberto Maroni.

Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto Senatore. Nominato Ministro dell’interno e Vicepresidente del Consiglio dei ministri del Governo Conte I, ad agosto 2019 ha aperto la crisi che ha portato al Governo Conte II.

Antonio Tajani (Ministro degli Affari Esteri) – Laureato in giurisprudenza presso l’Università «La Sapienza» di Roma, giornalista professionista dal 1980, già Ufficiale di complemento dell’Aeronautica Militare Italiana. Da sempre esponente di Forza Italia, ricopre attualmente l’incarico di Vicepresidente e Coordinatore unico del partito, oltre a quello di Vicepresidente del Partito Popolare Europeo.

Vanta una lunga carriera politica presso le Istituzioni europee: più volte Eurodeputato, già Vicepresidente della Commissione europea nonché Commissario europeo per i Trasporti e per l’Industria nelle Commissioni guidate da Josè Barroso. Tra il 2017 e il 2019 è stato Presidente del Parlamento europeo.

Nel 2019 è stato rieletto al Parlamento europeo per la sua quinta Legislatura. Fino all’elezione presso la Camera dei Deputati ha ricoperto l’incarico di Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo. Parla fluentemente l’inglese, il francese e lo spagnolo.

Matteo Piantedosi (Ministro dell’Interno) – Laureato in Giurisprudenza a Bologna. Ha iniziato la sua carriera nella Prefettura di Bologna, arrivando a ricoprire per otto anni l’incarico di Capo di Gabinetto. Nel 2009 è stato chiamato al Ministero dell’Interno prima a dirigere l’Ufficio Relazioni parlamentari presso l’Ufficio Affari Legislativi poi come Capo Dipartimento per le politiche del personale.

Nominato Prefetto nel 2011, nel corso della sua carriera è stato Prefetto di Lodi (2011) e di Bologna (2017). Dopo una breve esperienza come Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, Annamaria Cancelleri, nel Governo Monti, è stato nominato a novembre 2012 come Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza per l’attività di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia.

A giugno 2018 è stato nominato Capo di Gabinetto dal Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel Governo Conte I, mantenendo l’incarico anche con il successivo Ministro, Luciana Lamorgese, nel Governo Conte II. A partire dal 17 agosto 2020 è Prefetto di Roma.

Carlo Nordio (Ministro della Giustizia) – Laureatosi in Giurisprudenza a Padova nel 1970, è entrato in Magistratura nel 1977. Dal 1980 al 1982 si è occupato, in qualità di giudice istruttore, delle indagini sulla colonna veneta delle Brigate Rosse. Diventato Sostituto Procuratore nel 1982, ha successivamente seguito le indagini su sequestri di persona, tra il 1986 e il 1989, e sulla cd. Tangentopoli veneta e sulle coop rosse, tra il 1992 e il 1998. Nel 2009 è stato nominato Procuratore Aggiunto e ha coordinato l’indagine sul MOSE.

Nel corso degli anni ha fornito consulenza alla Commissione Parlamentare per il terrorismo e le stragi, alla Commissione antimafia e alla Commissioni Parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi. Tra il 2002 e il 2006 è stato Presidente della Commissione per la riforma del codice penale, mentre nel 2017 è stato nominato coordinatore della Commissione Parlamentare sullo status degli amministratori locali.

A gennaio 2022, in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica, il suo nome venne incluso nella rosa dei nomi presentati da Fratelli d’Italia. Successivamente è stato esponente del Comitato per il sì al referendum sulla giustizia. Alle elezioni 2022 è stato eletto alla Camera dei Deputati nelle liste di FdI vincendo il collegio uninominale di Treviso.

Giancarlo Giorgetti (Ministro dell’Economia) – Sindaco di Cazzago Brabbia (VA), sua città natale, per due mandati (1995-2004). Eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nel 1996, all’età di 30 anni. Da allora, è membro della Camera dei Deputati ininterrottamente, essendo stato rieletto alle elezioni politiche del 2001, 2006, 2008, 2013, 2018 e 2022. Negli anni ha ricoperto numerosi incarichi, tra gli altri: Presidente della Commissione Bilancio per due volte (2001, 2008); Vice Presidente della Commissione Affari Esteri (2008); Capogruppo Lega Nord della Camera (2013, 2018); Presidente della Commissione Parlamentare per l’attuazione del Federalismo Fiscale (2013).

Durante il Governo Conte I ha ricoperto il ruolo di Sottosegretario di Stato alla PDCM con delega allo Sport, al CIPE, alle politiche spaziali ed aerospaziali e all’attuazione del programma di governo. Tra i principali promotori dell’appoggio della Lega al Governo presieduto da Mario Draghi, è da febbraio 2021 Ministro dello Sviluppo Economico. Segretario nazionale della Lega Lombarda dal 2002 al 2012. Dal 2016 è Vicesegretario Federale della Lega.

Guido Crosetto (Ministro della Difesa) – Ha cominciato l’attività politica come Segretario Regionale del movimento giovanile e responsabile nazionale della formazione della Democrazia cristiana; nel 1988 è stato consigliere economico del Presidente del Consiglio Goria. Sindaco di Marene dal 1990 al 2004, è stato consigliere provinciale di Cuneo dal 1999 al 2009, ricoprendo l’incarico di capogruppo di Forza Italia.

Nel 2001, 2006 e 2008 è stato eletto alla Camera dei Deputati nelle fila prima di FI e poi del PdL. Sottosegretario alla Difesa nel IV governo Berlusconi, nel 2018 è stato rieletto alla Camera nelle fila di FdI. Dimessosi, ha cessato il mandato nel 2019. È stato tra i fondatori di Fratelli d’Italia, di cui è stato coordinatore nazionale. Vicinissimo a Giorgia Meloni, nel gennaio 2022 è stato proposto da FdI per il Quirinale.

Nel 2014 è stato nominato Presidente dell’Aiad, la Federazione delle Aziende Italiane per l’Aerospazio. Nel 2020 è diventato Presidente di Orizzonte Sistemi Navali, joint venture tra Fincantieri e Leonardo specializzata in sistemi ad alta tecnologia per le navi militari e di gestione integrata dei sistemi d’arma.

Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e Made in Italy (MISE) – Laureato in sociologia presso l’Università «La Sapienza» di Roma, è stato Vice-direttore del quotidiano Roma e Capo Redattore de L’Italia Settimanale. Già membro della Direzione Nazionale del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile dell’MSI, è stato uno dei principali promotori della nascita di Alleanza Nazionale. Ha successivamente militato nel Popolo della Libertà, in «Futuro e Libertà per l’Italia» di Gianfranco Fini e – da ultimo – in Fratelli d’Italia.

Già Deputato per cinque Legislature consecutive tra il 1994 e il 2022. È stato Vice Ministro alle Attività produttive nel Governo Berlusconi III e Vice Ministro allo Sviluppo economico nel Governo Berlusconi IV, mantenendo in entrambi i casi la delega al commercio estero. Nel 2018 è stato eletto al Senato tra le fila di Fratelli d’Italia. Nel corso della Legislatura ha rivestito l’incarico di Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR). È il Presidente della Fondazione FareFuturo, riconducibile all’area politica del centro-destra.

Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura) – Laureato in Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma, è sposato con Arianna Meloni, sorella di Giorgia e anche lei militante di AN. Impegnato politicamente sin da giovanissimo, è stato Presidente del Fronte della Gioventù di Roma e Responsabile nazionale di Azione Studentesca. Aderisce in seguito ad Alleanza Nazionale e poi al Popolo della Libertà. Nel 2013 è tra i fondatori di Fratelli D’Italia. Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali a livello locale e nazionale. Fra l’altro è stato Assessore della Regione Lazio con deleghe alla Mobilità nella giunta di Renata Polverini, Consigliere provinciale di Roma, Consigliere della Regione Lazio e Assessore allo sport del comune di Ardea (RM). Deputato nella XVIII Legislatura, è stato Presidente del gruppo di FdI a Montecitorio. stato rieletto alla Camera alle elezioni del 2022, dove è stato riconfermato Capogruppo di Fdi.

Paolo Zangrillo (Ministro Ambiente e Sicurezza Energetica) – Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università degli studi di Milano, ha iniziato la sua carriera professionale in Magneti Marelli, multinazionale italiana operante nell’industria automobilistica, ricoprendo incarichi di vertice nell’ambito delle risorse umane dal 1992 al 2005. Nel corso della sua carriera ha ricoperto posizioni manageriali HR presso Teksid (Gruppo Fiat), Fiat Powertrain Technologies (poi Fiat Chrysler) e IVECO.

Nel 2011 è diventato Direttore Personale e Organizzazione di Acea, mantenendo la posizione fino al 2017. Eletto per la prima volta Deputato alle elezioni del 2018, ha fatto parte della Commissione Lavoro per l’intero arco della legislatura, ricoprendo l’incarico di Capogruppo di Forza Italia in questa Commissione. Dal 2018 al 2019 è stato per un anno Commissario regionale di Forza Italia in Piemonte e in Valle d’Aosta. Eletto Senatore in quota FI alle politiche 2022 nel collegio uninominale Piemonte 04 (Alessandria). Fratello minore di Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e Presidente del Genoa CFC.

Marina Elvira Calderone (Ministra del Lavoro) – Laureata in Economia Aziendale Internazionale, con corso di perfezionamento in Relazioni Industriali presso l’Università di Cagliari, è iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cagliari dal 22 novembre 1994. È socia fondatrice della Calderone & De Luca STP, società con sede a Roma, Cagliari e Reggio Calabria che svolge attività di consulenza del lavoro.

Dal 2005 è Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. È inoltre consigliere nazionale dell’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro. Dal febbraio 2021 è componente del consiglio direttivo dell’UNI, Ente Italiano di Normazione. Dal 2009 è Presidente del CUP, Comitato unitario delle professioni ed è attualmente Vicepresidente di Professioni Italiane, associazione che unisce il CUP e la Rete delle professioni tecniche. Dal 2014 al 2020, su nomina del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Leonardo.

Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e Merito) – Laureato in Giurisprudenza alla Statale di Milano, è Professore ordinario di Diritto privato romano nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ed è stato il primo preside del corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma, tra il 2005 e il 2011. Ex Senatore con alle spalle tre Legislature (XIV, XV e XVI) in Alleanza nazionale e poi nel Pdl, prima della parentesi nel partito finiano di Futuro e libertà, durante il Governo Berlusconi IV è stato Relatore di maggioranza per la riforma universitaria ideata dal Ministro Gelmini. Allievo di Gianfranco Miglio, ideologo della Lega Nord, è tra i fedelissimi di Salvini. Ai tempi del Governo Conte I, proprio per volere di Salvini, gli è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per la Formazione superiore e la ricerca del Ministero dell’Istruzione retto dal leghista Bussetti. È coordinatore di Lettera150, un think tank nato dall’appello di circa 150 professori universitari in favore di un piano di fuoriuscita dalla pandemia, e che ha debuttato con il volume «La sfida dei liberal conservatori». Ricandidatosi alle elezioni politiche del 2022, non è stato eletto.

Anna Maria Bernini (Ministra dell’Università e Ricerca) – Laureata con lode in Giurisprudenza presso Università di Bologna nel 1991, ha proseguito la carriera accademica presso la stessa Università diventando Professore in vari rami del Diritto. Dal 1995 è iscritta all’ordine degli avvocati di Bologna e ha lavorato presso lo studio legale di famiglia, associato a Baker McKenzie dal 2005, esercita la professione nel ramo civilistico e amministrativo.

Ha iniziato il suo impegno politico in Alleanza Nazionale. Tra i soci promotori della Fondazione Farefuturo, fondata da Gianfranco Fini e Adolfo Urso, è stata eletta alla Camera nel 2008, per il Popolo delle Libertà. Nel 2010 è stata candidata alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna per la coalizione di centrodestra, venendo sconfitta dal Presidente uscente Vasco Errani. Nel 2013 è stata eletta al Senato, e sempre lo stesso anno ha aderito a Forza Italia, ha assunto il ruolo di Vicepresidente del Gruppo FI. Nel 2018, eletta nuovamente al Senato, è stata inizialmente candidata da Forza Italia alla Presidenza del Senato, ha assunto in seguito il ruolo di Capogruppo. Alle elezioni 2022 è stata rieletta al Senato vincendo il collegio uninominale di Padova.

Gennaro Sangiuliano (Ministro della Cultura) – Laureato in giurisprudenza all’università Federico II di Napoli, ha conseguito un dottorato in «diritto e economia» e un Master di secondo livello in Diritto Privato europeo alla Sapienza. Ha frequentato lo IASD l’Istituto Alti Studi per la Difesa. Da giovane è stato militante per il Fronte della Gioventù. Nel corso della carriera giornalistica ha ricoperto incarichi di rilievo come Direttore del quotidiano «Roma» di Napoli e la vicedirezione del quotidiano Libero (2001 – 2003), oltre alle varie collaborazioni con Il Foglio, l’Espresso e il Sole24Ore.

È stato direttore della scuola di giornalismo dell’università di Salerno e titolare del corso di Storia dell’Economia presso l’Università Luiss di Roma. Dirige diversi corsi in materie quali Diritto dell’informazione presso la Lumsa e l’Università di Roma La Sapienza. Dopo l’assunzione in RAI come inviato per il Tgr di Napoli, è poi passato al Tg1 collaborando come inviato in Bosnia, Kosovo e in Afghanistan. Nel 2009 è diventato vice direttore del Tg1 e nel 2018 ha assunto la carica di direttore del Tg2. Tra le altre cose ha ideato la rubrica «Alla scoperta dei musei d’Italia».

Orazio Schillaci (Ministro della Salute) – Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1990 a «La Sapienza» di Roma, è specializzato in medicina nucleare. È Rettore dell’Università di Roma «Tor Vergata» dal novembre 2019 e Professore ordinario di Medicina nucleare dal 2007. È stato inoltre Preside della Facoltà di Medicina della stessa università. È inoltre direttore della UOC di Medicina Nucleare del Policlinico Tor Vergata dal 2001 ed insegna nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nel corso di laurea in TRM ed in molteplici scuole di specializzazione.

È presidente dell’Associazione italiana di medicina nucleare (AIMN) ed imaging molecolare. Autore di più di 300 pubblicazioni su riviste di settore, fa parte dell’Editorial Board delle 2 riviste internazionali più prestigiose nel settore della Medicina Nucleare (Eur J Nucl Med Mol Imaging e J Nucl Med) ed è revisore per oltre 50 riviste internazionali. È stato membro di diverse commissioni sanitarie del Ministero della Salute, fra cui il Comitato scientifico dell’ISS durante l’emergenza COVID.

Daniela Garnero Santanchè (Ministra del Turismo) – Laureata in Scienze Politiche all’Università di Torino, dopo gli studi ha avviato diverse attività imprenditoriali nel settore del marketing e della comunicazione. Attualmente gestisce varie attività nel campo dell’editoria e del turismo. Entrata in politica nel 1995 fra le fila di Alleanza Nazionale, in qualità di collaboratrice di Ignazio La Russa. È stata capo dipartimento delle Pari Opportunità di AN. Nel 2007 lascia il partito per aderire a La Destra e diventarne portavoce. Alle elezioni del 2008 è la candidata del partito alla Presidenza del Consiglio. A novembre 2008 fonda il Movimento per l’Italia, per poi confluire nel Popolo della Libertà. Nel 2013 ha aderito a Forza Italia, che lascia nel 2016 per fondare «Noi Repubblicani». Infine, nel 2017 ha aderito a Fratelli

D’Italia.

Deputata dal 2001 al 2008 con AN e poi dal 2013 al 2018 con il PdL e FI. Nel 2018 viene eletta al Senato fra le fila di FdI. È stata confermata alle elezioni anticipate del 25 settembre 2022. Nel Governo Berlusconi IV ha ricoperto il ruolo di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’attuazione del programma di governo.

Luca Ciriani (Ministro per i Rapporti con il Parlamento) – Laureato in Lettere moderne all’Università di Trieste, responsabile della comunicazione e pubbliche relazioni di una multinazionale alimentare. Ha avviato sin dalla giovane età la militanza politica, prima con il Movimento Sociale Italiano, diventandone dirigente giovanile, e poi con Alleanza Nazionale. La sua carriera politica è cominciata a livello locale con l’elezione, nel 1995, a Consigliere comunale di Fiume Veneto (PN). Eletto nel 1998 con AN in Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia, è stato Assessore allo Sport e Autonomie locali nella Giunta di centrodestra di Roberto Antonione. Rieletto nel 2003, è stato Capogruppo di AN in Consiglio regionale.

Nel 2008, passato al PdL, è stato nominato Vicepresidente della Regione e Assessore alla Protezione civile nella Giunta Tondo. Riconfermato Consigliere regionale nel 2013, l’anno successivo ha lasciato il PdL per dichiararsi indipendente e aderire nel 2015 a Fratelli d’Italia. Eletto Senatore con FdI nel 2018 nel collegio uninominale di Udine, nella XVIII Legislatura è stato Capogruppo di FdI al Senato. Rieletto nel 2022 nel collegio uninominale di Trieste con oltre il 50% dei consensi, lo scorso 18 ottobre è stato riconfermato Capogruppo al Senato per FdI.

Gilberto Pichetto Fratin (Ministro per la PA) – Commercialista e revisore contabile, laureato in Economia e Commercio all’Università di Torino, ha fondato lo studio di consulenza contabile e fiscale Pichetto&Associati a Biella. È stato Presidente della Consulta Regionale dei Consumatori, del Commercio e dell’Impiego della Regione Piemonte. È stato Presidente delComitato Regionale per il Lavoro e del Comitato di vigilanza per il Centro Agroalimentare di Torino. Membro di Forza Italia dal 1994, ha ricoperto diversi incarichi sul territorio tra i quali Vicesindaco di Biella e Assessore e Vicepresidente con delega al Bilancio in Regione Piemonte. Alle elezioni del 2014 è stato il candidato Governatore della Regione per il Centrodestra.

È entrato in Parlamento per la prima volta nel 2008, risultando eletto al Senato con il PdL. Rieletto sempre al Senato nel 2018 in quota FI, è stato capogruppo in Commissione Bilancio. È stato nuovamente eletto lo scorso 25 settembre alla Camera. ▪Nel 2021 è stato nominato Viceministro per lo Sviluppo Economico nel Governo Draghi, con delega alle politiche industriali, Made in Italy, concorrenza, consumatori.

Roberto Calderoli (Ministro Affari regionali e Autonomie) – Laureato in Medicina e Chirurgia, ha iniziato ad occuparsi di politica nella seconda metà degli anni ‘80 con la Lega Lombarda di Umberto Bossi di cui è diventato prima Presidente nel 1993 e poi Segretario Nazionale dal 1995 al 2002, anno in cui è stato nominato Coordinatore delle Segreterie Nazionali del partito. Un ruolo che ha mantenuto fino al 2020. Nel 2012 è stato nominato membro del triumvirato, insieme a Maroni e Dal Lago, che fino al successivo congresso della Lega Nord sostituì Umberto Bossi in qualità di Segretario di partito.

Vanta una lunga carriera politica in Parlamento, essendo stato eletto prima alla Camera e poi al Senato rispettivamente 3 e 5 volte. Durante la sua esperienza a Palazzo Madama è stato nominato per quattro Legislature Vicepresidente del Senato. Risulta, inoltre, eletto nella presente Legislatura.

Ha svolto vari ruoli nelle istituzioni ed, in particolare, è stato nominato Ministro per le Riforme Istituzionali e la devoluzione durante il Governo Berlusconi II (dal 2001 al 2005) e Ministro per la Semplificazione durante il Governo Berlusconi IV (dal 2008 al 2011)

Nello Musumeci (Ministro per il Sud e il Mare) – Laureato in Multimedialità della Comunicazione all’Università Kore di Enna, ha lavorato come bancario nel Gruppo Unicredit ed è giornalista pubblicista dal 1977. Ex segretario provinciale del MSI di Catania, è stato coordinatore regionale di AN (2002), fino alla fondazione di “Alleanza Siciliana” (2005), poi confluita in La Destra. Nel giungo 2022 ha aderito a FdI. Ex consigliere comunale, è stato Consigliere provinciale (1990) e successivamente Presidente della Provincia di Catania per due mandati (dal 1994). Ex vicesindaco e assessore di Catania nella Giunta Scapagnini (2005).

Nel 2012 è entrato nel consiglio della Regione Sicilia ed ha ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione regionale antimafia. Nel 2017 è stato eletto Governatore, sostenuto da un’ampia coalizione di centrodestra. Europarlamentare per tre mandati consecutivi (dal 1994 al 2009), ha fatto parte delle Commissione Pesca e Agricoltura, nonché della Commissione per l’ingresso della Turchia nell’UE. Nel 2011 è stato nominato Sottosegretario al Lavoro nel Governo Berlusconi IV.

Andrea Abodi (Ministro dello Sport e Politiche giovanili) – Laureato in Economia e Commercio all’ Università LUISS Guido Carli di Roma con una specializzazione nella gestione industriale dello sport e nello sviluppo di attività di sport marketing. Ha avviato la propria carriera manageriale nel 1987 come Direttore marketing di IMG – International Management Group e contemporaneamente è stato responsabile per l’Italia di Trans World International (servizi media-audio visivi). Nel 2002 è entrato al CONI come Consigliere di Amministrazione per CONI Servizi Spa e nel 2009 ha assunto la carica di Vicepresidente esecutivo e Direttore generale del Comitato Organizzatore della fase

finale dei Campionati Mondiali di Baseball.

Dal 2010 al 2017 è stato Presidente della Lega Serie B e Consigliere Federale FIGC. In seguito è stato nominato Presidente dell’Istituto per il Credito sportivo dal Governo Gentiloni e dal 2020 Consigliere ABI. In occasione delle elezioni per il Comune di Roma nel 2021 è stato valutato come candidato da Giorgia Meloni per la corsa al Campidoglio, proposta poi declinata a favore di Enrico Michetti.

Elisabetta Casellati (Ministra per le Riforme) – Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Ferrara e in diritto canonico nella Pontificia Università Lateranense, ha esercitato la professione forense sia nell’ordinamento dello Stato che in quello della Chiesa. Ha aderito a Forza Italia fin dalla sua fondazione nel 1994 ed è stata eletta, nella lista del partito, per la prima volta senatrice nello stesso anno nel collegio uninominale di Cittadella. Negli anni è stata componente del Collegio Nazionale dei Probiviri, dirigente nazionale del Dipartimento sanità e vicecoordinatore di tutti i dipartimenti di Forza Italia.

Senatrice nelle Legislature XII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, durante i Governi Berlusconi II e III ha ricoperto la carica di Sottosegretaria di Stato al Ministero della Salute, mentre nel Governo Berlusconi IV quella di Sottosegretaria alla Giustizia. Il 15 settembre 2014 è stata eletta dal Parlamento riunito in seduta comune membro laico del Consiglio superiore della magistratura, carica che ha mantenuto fino alla sua elezione a Presidente del Senato il 24 marzo 2018. È la prima donna nella storia d’Italia ad aver ricoperto il ruolo di seconda carica dello Stato.

Eugenia Roccella (Ministra per la famiglia e le PO) – Laureata in lettere moderne, è dottore di ricerca presso l’Università La Sapienza e dal 2000 è giornalista professionista, lavorando per testate come l’Avvenire, il Foglio e il Giornale. Figlia di uno dei fondatori del Partito Radicale e di una nota pittrice e femminista, a 18 anni è entrata nel Movimento di liberazione della donna, diventandone leader e portavoce di molte battaglie femministe. Lasciati i Radicali negli anni ‘80, ha iniziato a dedicarsi alla carriera editorialista, interessandosi anche alle tematiche relative alla procreazione assistita e alla bioetica. Nel 2007 è diventata portavoce del Family Day.

Eletta alla Camera nel 2008 nelle liste PdL, sotto il Governo Berlusconi IV è diventata prima Sottosegretaria al Ministero del Lavoro e successivamente alla Sanità, quando il Ministero è diventato autonomo nel 2010. Rieletta nel 2013, ha aderito al Nuovo Centrodestra di Alfano e nel 2015 è passata al Misto per poi fondare il Movimento Identità e Azione di Quagliariello. Rieletta alla Camera con FdI nel 2022. Autrice di diversi libri e articoli, ha a più riprese espresso posizioni di stampo conservatore in materia di diritti civili, specialmente per quanto riguarda comunità LGBT, aborto, fine vita, fecondazione assistita.

Alessandra Locatelli (Ministra per la Disabilità) – Laureata in Sociologia all’Università di Milano Bicocca, nel 2014 è stata nominata Amministratore Unico della Società Cooperativa Sociale Onlus Controvento, attiva nell’assistenza domiciliare e ospedaliera per anziani e persone affette da disabilità psichiche. Militante della Lega, nel 2016 è diventata Segretaria della sezione cittadina del partito a Como. Consigliere circoscrizionale a Como nel 1998, nel 2016 è entrata in Consiglio Comunale ed è stata scelta come Vicesindaca e Assessore alle Politiche sociali e alla famiglia.

Entrata alla Camera con la Lega nel 2018, è entrata a far parte della Commissione Affari sociali ed è stata in seguito scelta come Ministra per la Famiglia e la Disabilità nel Governo Conte I, in sostituzione di Lorenzo Fontana. In occasione del rimpasto della Giunta regionale della Lombardia nel 2021, è stata nominata Assessore regionale a Famiglia, disabilità e pari opportunità in sostituzione di Silvia Piani.

Raffaele Fitto (Ministro per gli Affari europei e PNRR) – Laureto in giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari, è figlio del politico democristiano Salvatore Fitto, ex governatore della Regione Puglia. Militante sin da giovane nella DC, è entrato nel CDU e poi in FI/PdL dove ha ricoperto ruoli di dirigenza fino al 2015. Nel 2017 è diventato il Presidente di Noi con l’Italia per poi approdare l’anno seguente in FdI. Consigliere regionale in Puglia per due volte (1990 e 1995), è stato Vicepresidente della Regione e Assessore al Turismo (Giunta Distaso). Eletto e diventato il più giovane Presidente della Regione Puglia nel 2000, è stato poi sconfitto nel 2005 e nel 2020.

Deputato nel 2006 e nel 2008 in quota PdL, è stato Ministro per gli Affari Regionali nel Governo Berlusconi IV e nel 2010 ha assunto anche la delega alla coesione territoriale. È stato rieletto anche nel 2013. Dopo una breve parentesi nel 1999, è stato riconfermato europarlamentare nel 2014 e nel 2019, anno in cui è diventato co-presidente del gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei. Alle elezioni 2022 è stato eletto Deputato.