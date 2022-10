Inaugurato il nuovo mercato coperto di Trento: Coldiretti porta la campagna in città

Pubblicità

Un luogo in cui si potrà conoscere e acquistare il meglio della produzione agricola trentina, ma anche uno spazio di confronto con gli agricoltori e di conoscenza dei prodotti coltivati a km 0, il punto d’incontro tra tradizione contadina e innovazione che esalta le eccellenze del territorio, con una particolare attenzione alla sostenibilità e alla genuinità.

Questo è il nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica di Trento, situato nel cuore della città einaugurato stamattina con una grande festa organizzata da Coldiretti Trentino Alto Adige.

Al “taglio del nastro” erano presenti i vertici dell’Organizzazione, il presidente Gianluca Barbacovi e il direttore Enzo Bottos, il sindaco di Trento Franco Ianeselli e il vicesindaco Roberto Stanchina, Mario Tonina, vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, e diverse autorità e rappresentanti delle istituzioni locali. Presente per la benedizione anche l’arcivescovo mons. Lauro Tisi.

IL MERCATO – Il Mercato Coperto di Campagna Amica di Trento è una vetrina per la filiera corta provinciale che si traduce non soltanto nel top delle produzioni agricole, ma anche nel rapporto diretto con il coltivatore, un intreccio di storie radicate nella cultura contadina che si fa portavoce della storia e delle tradizioni locali.

Il tutto arricchito da grandi eventi e show cooking, degustazioni e molto altro, per uno spazio che vuole essere un punto di riferimento per la città di Trento. Il mercato si trova in Piazza Silvio Pellico, in centro storico, comodamente raggiungibile a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici, e sarà aperto nelle giornate di Martedì dalle 16.30 alle 19.30, Giovedì e sabato dalle 9.00 alle 14.00.

“PORTARE LA CAMPAGNA IN CITTA” – “L’idea di dare vita al Mercato Coperto di Campagna Amica –spiega il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi– nasce dalla volontà di portare la campagna in città. In questo modo i cittadini avranno la possibilità non solo di acquistare dei prodotti genuini coltivati a km0, ma anche di conoscere gli agricoltori e le realtà aziendali legate al territorio trentino. Una garanzia di qualità e di salubrità del prodotto, proprio perché il coltivatore “ci mette la faccia” e apre le porte della propria azienda. Il Mercato Coperto punterà sulla stagionalità dei prodotti, anche attraverso eventi che esalteranno le caratteristiche nutrizionali e di coltivazione.

Ma il Mercato Coperto rappresenta anche un momento di dialogo con i consumatori per un confronto costruttivo sulle principali tematiche in discussione a livello europeo ed internazionale che riguardano il cibo. Temi come il nutriscore e il cibo sintetico, apparentemente lontani ma che in realtà impattano sulla vita di tutti noi, potranno essere trattati con competenza. La “minaccia” di un’agricoltura artificiale ed omologata che vorrebbero le multinazionali si sconfigge attraverso una cultura della conoscenza, del mangiare sano e della salvaguardia delle nostre aziende”.

15 le aziende presenti nel Mercato, distribuite in uno spazio di 300 metri quadrati e provenienti da tutto il territorio trentino. Al mercato si potranno trovare produzioni orticole e frutticole, ma anche formaggi, carne, pesce d’acqua dolce, uova, miele, erbe officinali, pane e farina, fino al vivaismo, i trasformati e la cosmesi.

“Il Mercato Coperto –spiega il direttore di Coldiretti Trentino Alto Adige Enzo Bottos– si inserisce in un più ampio progetto nazionale di Coldiretti e Fondazione Campagna Amica che rappresenta la più grande rete di vendita diretta in Europa. Per Coldiretti Trento il Mercato Coperto ricopre un ruolo centrale nelle politiche che sta promuovendo per il cibo made in Trentino e made in Italy. In questo modo si contribuirà concretamente a valorizzare il territorio trentino e la sua biodiversità che qualcuno, come le grandi multinazionali, vorrebbero cancellare attraverso politiche che minacciano la nostra agricoltura”.

INTERAZIONE E SCUOLE – Un mercato, quindi, ma anche un luogo di interazione aperto a tutti. “Attraverso show cooking e altre iniziative –conclude il presidente Barbacovi- il Mercato Coperto diventerà anche teatro di eventi legati alla gastronomia e alla qualità dei prodotti. Verranno coinvolti gli istituti scolastici e si faranno progetti di educazione alimentare pensati per i più piccoli. Insomma un luogo in cui ci sarà interazione e confronto per un’agricoltura di qualità che vuole farsi conoscere a scoprire”.

“Salutiamo con favore questa bella iniziativa promossa da Coldiretti” così Mario Tonina, vicepresidente della Provincia, in rappresentanza della Giunta provinciale e portando i saluti dell’assessore Giulia Zanotelli all’inaugurazione del presidio di “Campagna Amica” in piazza Silvio Pellico a Trento. “Un nuovo mercato contadino che è un ulteriore punto di incontro tra le aziende e i cittadini. Una vetrina per i prodotti a chilometro zero e le eccellenze del territorio e allo stesso tempo un’offerta in più per i consumatori, particolarmente importante in un periodo caratterizzato dai rincari e da una difficoltà per tante famiglie. La crisi che stiamo attraversando su vari fronti, dalla congiuntura internazionale all’impatto dei cambiamenti climatici, ci ricorda quanto sia rilevante il settore primario, costituito da agricoltura, allevamento e comparto lattiero-caseario, sia per la produzione di beni essenziali che per la tutela e la cura del nostro territorio”.

