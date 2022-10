Il governo della premier Giorgia Meloni ha giurato

Pubblicità

Alle 10.04, vestita di nero, arriva Giorgia Meloni insieme alla figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno. Arriva a bordo di una berlina grigia, accompagnata da un’auto di scorta. I ministri sono arrivati alla spicciolata, i primi a varcare il salone delle feste del Quirinale i ministri Sangiuliano, Bernini e Santanchè

Per gli uomini prevale il look blu o comunque scuro mentre le ministre hanno fatto scelte total black o total white. In tailleur pantalone bianco e sedute in prima fila, la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati e la ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli.

Eugenia Roccella, ministra alla Famiglia, la natalità e le pari opportunità, ed Annamaria Bernini hanno invece scelto un completo spezzato scuro. Tra gli ospiti, seduta in prima fila c’è Francesca Verdini, compagna del leader della Lega Matteo Salvini che è salito al Quirinale insieme a lei e ai figli.

Giorgia Meloni come da cerimonia ha giurato per prima alle ore 10.10 per poi accomodarsi dietro al tavolo insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella. Poi è toccato ai due vicepresidenti del consiglio Tajani e Salvini. Dopo il giuramento particolarmente commovente la stretta di mano con Crosetto e Adolfo Urso (due dei fondatori di Fratelli d’Italia). Giorgia Meloni ha mostrato comunque molta emozione durante il giuramento di tutti i ministri.

Dopo la lettura della formula di rito si è così compiuto l’atto formale con il quale Giorgia Meloni diventa ufficialmente la nuova premier dell’Italia.

